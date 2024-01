La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha constituït per primer cop un Comitè de Direcció d’Infermeria, òrgan que estarà integrat per representants de les direccions d’infermeria de les entitats proveïdores de salut, tant de l’atenció primària com hospitalària, així com per responsables de la mateixa regió. L’acte de constitució, que ha tingut lloc aquest dimecres a la Fundació Hospital de Puigcerdà, ha comptat també amb la presència de la directora de Cures Infermeres del sistema de Salut de Catalunya, Carme Planas; del gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes; i la directora de sector de la Regió, Cristina Subías. Les entitats de salut representades al Comitè són Aran Salut, Fundació Hospital de Puigcerdà, Hospital de Cerdanya, Hospital Comarcal del Pallars, Fundació Sant Hospital (de la Seu) i l’Institut Català de la Salut.

L’objectiu d’aquest òrgan és que el col·lectiu infermer estigui informat de manera directa de les accions de Salut i, a la vegada, implicar-lo en els Processos i projectes que es desenvolupin al territori. La posada en marxa del Comitè, que respon a una antiga reivindicació d’Infermeria, també ha de facilitar escoltar de primera mà les inquietuds, situacions i casuístiques amb què es troben cadascuna de les direccions. D’aquesta manera es podrà definir una estratègia de treball i creixement comuna, compartida i molt més oberta. El gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, ha explicat que l’existència d’aquesta comissió “ens permetrà compartir bones pràctiques i aprendre els uns dels altres per definir processos de treball que ens ajudin a avançar en l’atenció a la ciutadania”. En aquest sentit, ha afegit que “la visió de les infermeres és clau en el desenvolupament dels projectes assistencials, especialment en les zones rurals on pren gran rellevància el seu rol autònom en la pràctica diària”. Aquest comitè es reunirà de manera itinerant als diferents hospitals i centres sanitaris de primària de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran cada quatre mesos. La Regió Sanitària del Camp de Tarragona es va convertir el març de l’any passat en pionera en la instauració d'un Comitè de Direcció d'Infermeria a Catalunya. Posteriorment, la Regió Sanitària Girona també el va constituir.