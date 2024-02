La Cerdanya ha esdevingut territori educatiu per a la realització de pràctiques d’un màster de la Universitat de Barcelona en escoles rurals. Aquesta nova vessant formativa a la comarca ha estat possible gràcies a un conveni que han establert la Universitat de Barcelona (UB), l’Ajuntament de Ger i l’escola Santa Coloma d’aquest municipi, que alhora és també la de referència d’Isòvol i Meranges.

Segons el conveni, aquesta setmana han arribat a l’escola de Ger dos estudiants de postgrau que realitzaran pràctiques durant tres setmanes en un entorn real d’escola rural, la seva especialització del Màster d’Educació en Territori Rural. El projecte va més enllà de la fixació d’un destí per a les pràctiques com a estudiants i implica la comunitat educativa, les famílies de l’escola i l’Ajuntament. Tant és així que els dos estudiants, una noia de Barcelona i un noi d’Alacant, participen en les classes ajudant els mestres titulars, s’allotgen en cases particulars que els ofereixen allotjament, esmorzar i sopar i el consistori es fa càrrec del dinar.

La directora del centre, Viqui Carrillo, ha explicat que «les universitats són a les ciutats i els estudiants que volen conèixer la realitat de les escoles rurals han de venir aquí perquè puguin fer el seu treball final de màster al mateix territori; és un projecte xulíssim. Dues famílies de l’Associació de Famílies d’Alumnes es van oferir per acollir-los i ja s’han instal·lat».

El projecte es farà de moment aquest curs amb la perspectiva que es pugui consolidar els propers. La directora ha explicat que els estudiants fan de semidocents acompanyant i intervenint a les classes, principalment observant i implicant-se en el treball a l’aula.

«És una immersió total»

L’Andrea Astudillo té 23 anys, és de Barcelona i ha arribat aquesta setmana a Ger. Ella ha estudiat un doble grau d’Educació Primària i Infantil: «havíem de fer les pràctiques en un entorn rural i ens van oferir la Cerdanya i estic molt contenta. Estic amb una família que té una granja i ha estat una immersió total al territori. Jo estic acostumada a un entorn totalment urbà i la meva il·lusió és treballar en una escola rural, a Cantàbria o, perquè no, aquí, a la Cerdanya».

«És xocant a l’inici, però genial»

L’Alejandro Payà té 24 anys i és d’un poble d’Alacant. Ha estudiat Magisteri de Primària i explica que «jo sempre he volgut ser professor d’hospital i per això m’agraden les escoles rurals, perquè treballen amb multigrau, amb alumnes de diferents edats, tots junts». Sobre l’experiència a Ger, el jove estudiant explica que «vaig parlar amb la Universitat de Barcelona i quan m’ho van plantejar ho vaig trobar genial. És cert que l’experiència és una mica xocant. Vinc d’una ciutat i arribo a un lloc on no conec ningú i entro a una casa amb una família que tampoc no em coneix, però quan hagin passat uns dies ja ens haurem acostumat, i l’escola per ara és genial».

Una comarca amb dues ZER

A la Cerdanya la majoria dels disset municipis tenen com a escola o centre de referència una escola rural. Aquest és un escenari derivat d’una distribució de la població molt desigual, amb un cap de comarca, Puigcerdà, amb la meitat dels prop de 19.000 habitants, i Bellver com a segona població, amb 2.000 veïns. La resta de pobles són dimensions menors i agrupen els centres escolars: la Zona d’Escolarització Rural Baridà Batllia engloba les escoles de Martinet, Lles, Prullans i Prats i Sansor. La ZER Cerdanya agrupa les escoles de Ger, Bolvir i Llívia. La resta de centres de la comarca són l’Alfons I i Llums del Nord de Puigcerdà, Bac de Cerdanya d’Alp i Mare de Déu de Talló de Bellver.