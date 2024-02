A les ferreteries, tallers mecànics i establiments de productes del camp la falta de neu ha fet variar vendes tradicionals. En un establiment de Bellver, per exemple, que venia cada any una quinzena de pales grans de treure neu, molt utilitzades per netejar els portals, accessos de les cases i la vorera més propera, aquest hivern n’ha venut una. Igualment, en altres hiverns venia més d’un centenar de sacs de potassa per evitar la formació de gel, aquest any amb prou feines n’ha venut menys de la meitat. De la mateixa manera, els ajuntaments han rebaixat la compra de sal pel manteniment dels carrers perquè amb les reserves d’inici de l’hivern ja han cobert les tres nevades. Puigcerdà pot arribar a llançar 50 tones al dia en els episodis de temporals.