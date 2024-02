Dissabte al matí. Ambient distés de mercat, encàrrecs i un passeig. La sala de plens de l’Ajuntament de Llívia es comença a omplir amb la desena de veïns, nascuts i no nascuts al poble, lliviencs tots, per participar en la primera sessió de les trobades «Esmorzar amb l’alcalde». Alguns vesteixen amb roba esportiva, tots de manera informal, i se saluden mentre agafen entrepans i beguda servida en un costat de la sala. L’alcalde, sorgit d’una plataforma veïnal, demana de començar. «Bon dia, soc Albert Cruïlles, l’alcalde. Si us plau, tracteu-me de tu».

La primera experiència, inèdita a la Cerdanya, de trobades directes amb l’equip de govern municipal a través d’una reunió informal, estava prevista amb una durada d’una hora i mitja. Al final, però, es va allargar una hora i quart més, des de dos quarts de deu fins a un quart d’una. Una vegada establert el tracte protocol·lari proper entre uns i altres, l’alcalde va demanar als participants que fessin una petita presentació.

En la reunió s’hi van tractar projectes de l’Ajuntament, problemes veïnals, preocupacions el dia a dia i tot allò que un viu de quotidià en una comunitat com Llívia: l’estat del projecte d’excavació del Fòrum, la festa major, l’Esplai, els passos de vianants que s’han de pintar a les entrades del poble, la guingueta del Parc de Sant Guillem, els problemes d’abastament d’aigua per saber si a l’estiu es podrà regar, la dinamització del casal de la gent gran perquè no hi va gaire gent, la creació d’un grup excursionista, la cobertura de telefonia mòbil, l’accés a l’habitatge, que com a tota la comarca és un dels grans problemes pels que hi volen viure tot l’any, la situació de les termes i la piscina municipal o la situació econòmica de l’Ajuntament. En la reunió, a la qual els participants s’hi havien d’apuntar a través de la web municipal, hi van prendre part un grup heterogeni de veïns, amb un ventall ampli d’edat, i tant nascuts a Llívia com segons residents de molts anys o recentment arribats.

«M’ha agradat la proximitat»

Maribel Gutiérrez, una de les veïnes que es va apuntar a aquesta primera sessió, valorava que «a mi m’ha agradat molt perquè no s’havia fet mai i trobo que s’ha de fer perquè hi ha coses que l’alcalde potser no veu i altra gent del poble sí, o coses que no t’agraden, i també pot suggerir propostes. M’ha agradat». Gutiérrez destaca el fet que entre els participants hi havia tres tipus d’intervencions: per fer queixes, suggeriments o directament propostes de noves actuacions. A cada aportació dels veïns, Cruïlles feia anotacions i o bé explicava com estava la gestió que el consistori fa en l’àmbit concret o apuntava que ho mirarà. Gutiérrez en destaca que «vaig viure un ambient molt respectuós i agradable, de molta transparència i proximitat»

«Com si jo fos del govern»

Laura Cunill és una altra de les participants a la reunió. També en va sortir molt contenta perquè «es notava que tot el que es deia no quedava en un pou, sinó que s’ho apuntava i deia que ho miraria o que filaria més prim en algunes propostes. Fins i tot vaig tenir la sensació que l’alcalde entrava a donar explicacions sobre aspectes interns de l’Ajuntament sobre les quals no tenia cap obligació de donar-ne detalls». Cunill va tenir una sensació de quasi formar part de l’equip de govern en el sentit que «als plens pràcticament no pots dir res i aquí, en canvi, podies aportar la teva idea sobre aspectes del poble que després es poden acabar executant gràcies al fet que tu hi tens una sensibilitat especial». En aquest aspecte, la veïna de Llívia va explicar que amb aquestes trobades, l’alcalde i el seu equip de govern «poden tenir altres visions sobre vessants del poble que ells potser no tenen perquè poden no haver estat mai empresaris, o mares i no tenir una visió pròxima d’un factor del poble que a algun altre veí el preocupa més». Cunill va proposar que es facin també altres dies, com ara el dilluns, per tal de facilitar que la gent que treballa en el sector turístic i del comerç també hi puguin participar.

La nova proposta de participació ciutadana ha nascut per acostar el poble a l’Ajuntament: «del que es tracta és que hi hagi comunicació amb el poble, que la gent pugui venir perquè li expliquem què fem, i perquè ho fem i, alhora, perquè ens exposin idees o projectes que tinguin», segons explica el mateix alcalde.

En aquesta primera convocatòria l’Ajuntament ha anunciat ja dates per a altres cinc trobades. En concret, els dies 2 de març, 23 de març, 20 d’abril, 18 de maig i 15 de juny.