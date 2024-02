Els alumnes de l’escola Alfons I de Puigcerdà treballaran un nou projecte formatiu en col·laboració amb l’Hospital de Cerdanya per analitzar el moviment i la salut en els hàbits diaris. El departament d’Educació, l’escola i l’hospital han presentat el projecte aquest dilluns al centre docent.

Els alumnes, amb ajuda dels professors i professionals sanitaris de l’hospital que s’han organitzat en representants de les diverses àrees de l’atenció mèdica, treballaran els continguts del currículum a través de projectes vinculats amb la salut. El projecte, que té una durada inicial de tres cursos, farà que estudiants desenvolupin els temaris a partir de preguntes com ara «Quins aliments hem de menjar per estar sans? Quins esports hauria de fer per estar més fort? Com vinc a l’escola? Caminant? Bicicleta?? Ens movem prou?». El projecte forma part del «Programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu» que promou el departament amb la Fundació Jaume Bofill per establir sinergies entre les escoles i les institucions del territori. El projecte arrenca sota el lema «Educant ment i cor, construint el futur» i se centrarà en el moviment en el primer any, en l’alimentació en el segon i la salut mental en el tercer.

A la presentació hi han participat l’alcalde Puigcerdà, Jordi Gassió;el director dels Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran del Departament d’Educació, Ramon Jordana; el directiu de l’Hospital de Cerdanya, Grégory Guibert; els responsables de l’escola Alfons I Jordi López i Thaïs Figarola i Roser Argemí, de la Fundació Jaume Bofill. Polítics i docents han posat l’accent en la importància del projecte perquè permet tant l’Escola Alfons I com l’Hospital de Cerdanya sortir dels respectius edificis per acostar-se a la societat. El programa també inclou, amb l’acompanyament de la Fundació Bofill, un vessant formatiu pels professors.