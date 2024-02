El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) del ministeri espanyol de Ciència, Innovació i Universitats demanarà a la Generalitat obrir a les pistes de la Molina un laboratori permanent sobre la neu.

Després d’uns mesos treballant a les pistes, en un espai provisional amb dos canons i local petit, sobre una nova tècnica d’innivació més eficient i barata, els enginyers del CSIC i l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMB), que també forma part de l’organigrama del ministeri, han pres la determinació que l’entorn de la Molina és idoni per establir-hi un laboratori permanent. L’equip de científics que treballa a la Molina ha iniciat els tràmits per tal que el ministeri de Ciència sol·liciti a Ferrocarrils de la Generalitat la cessió de l’antic xalet del Servei de Meteorologia per tal que s’hi puguin establir de manera permanent. En nom dels investigadors, el científic participant en el projecte Albert Verdaguer ha explicat que «ara treballem en un local petit on hi tenim una mica de material i hi hem posat un cartell, però el que ens agradaria és tenir a la Molina un laboratori obert sempre en el qual hi poguéssim fer estudis no tan sols sobre aquest nou sistema d’innivació més eficient sinó sobre qualsevol projecte relatiu a la neu o el gel, com per exemple la congelació de l’aigua a les carreteres.»

Des de l’inici d’aquest hivern un equip de l’Institut de Ciència de Materials és a les pistes de la Molina fent comprovacions sobre el terreny amb tècnics de l’empresa TechnoAlpin, una de les més importants al món en la instal·lació de canons de neu. L’objectiu d’aquesta unió és posar en pràctica un experiment de l’Institut consistent a introduir en el procés de fabricació de la neu un mineral que fa que es requereixi menys fred per fer-la. En un principi les proves es feien amb una mena de feldespat provinent de Malawi, però en les setmanes de feina a la Molina els científics han comprovat que també es pot fer amb similars resultats amb un altre feldespat existent a Catalunya. Això faria molt més barat tota la producció.

El nou sistema, que ha estat patentat a la major part de països desenvolupats amb activitat de neu, s’està posant en pràctica amb una prova pilot a la Molina gràcies a un acord amb Ferrocarrils de la Generalitat, la qual també té interès que el sistema funcioni. Tant és així que a l’hivern que ve l’experiment es farà també a les pistes de Boí Taull, on hi ha condicions meterològiques i de neu diferents que a la Cerdanya. La prova es portarà a terme durant tres hiverns per analitzar fins a quin punt és viable i rendible introduir la nova tecnologia als canons de neu.

Els primers mesos de proves ja estan donant fruits positius. Així ho ha explicat Albert Verdaguer: «encara estem fent moltes proves; quan de la Molina ens avisen que hi ha una bona finestra per fabricar neu hi anem per analitzar la quantitat de mineral i com l’introduïm en el procés. De moment podem dir que el sistema funciona i ho fa be. Estem molt contents. Nosaltres hem fet càlculs de l’estalvi que pot suposar i ara estem comprovant que de veritat, sobre el terreny, es confirmen aquestes previsions, i de moment veiem que si». Les primeres hipòtesis dels científics i els tècnics de la Molina apunten que la millor manera d’implantar el sistema és fent-ho en origen, en els dipòsits de distribució de l’aigua i no en cada un dels canons de la xarxa d’innivació.