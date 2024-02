L’estació d’esquí de fons de Guils Fontanera dona per tancada la temporada i tan sols una gran nevada que canviés radicalment l’escenari faria replantejar la decisió als seus responsables municipals. A la falta de neu, amb una temporada que no s’havia activat per a l’esquí i amb prou feina pels circuits de raquetes, s’hi ha sumat un entrebanc judicial amb la denúncia per la situació laboral de dos treballadors.

Els dirigents de l’estació, un equipament que és de titularitat de l’Ajuntament, s’han trobat amb una denúncia presentada contra el mateix consistori per part d’un particular anònim a l’Oficina Antifrau pels contractes dos empleats que fa anys que treballen a l’estació així com pel contracte de dinamització. Es tracta de dos treballadors que porten respectivament 22 i cinc anys a l’estació i que hi eren amb contracte fix discontinu en comptes d’ocupar places municipals fixes creades pel consistori. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha comunicat la denúncia a l’equip de govern, que ha optat per tancar l’estació, vist que tampoc no hi ha perspectives de nevades, i activar des de zero la gestió de l’equipament. L’alcalde, Toni Trilles, ha considerat que tant la denúncia com l’òrgan triat tenen com a objectiu fer mal al consistori. L’alcalde ha explicat que l’Ajuntament prepararà un projecte nou per licitar el servei de gestió de l’estació i que sigui l’empresa concessionària qui contracti els empleats.

Els gestors de l’estació han emfatitzat que «davant d’aquest escenari i tenint en compte la manca de neu que no ha permès l’obertura de pistes des de l’inici de temporada, ens hem vist obligats al tancament». En aquest sentit, han remarcat que ha estat «una decisió difícil i que s’ha pres seguint en tot moment el consell dels assessors legals». Amb tot, des de l’estació han apuntat que «es tracta d’un tancament temporal que es fa amb la voluntat de regularitzar la situació de l’estació i fer tots els tràmits pertinents per poder obrir la temporada que ve amb totes les garanties a través d’una licitació». Així, amb l’estació tancada, l’equip de govern de Guils continuarà treballant als despatxos per reimpulsar l’equipament: «volem subratllar que aquest tancament no afecta en cap cas les subvencions ni inversions futures de l’estació. Hem estat en contacte amb la Mancomunitat per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic de Catalunya a qui mantenim al corrent de la situació. Estem ja treballant de cara a la propera temporada 2024-2025 perquè puguem seguir gaudint d’aquest magnífic paratge, patrimoni de tots els habitants de Guils de Cerdanya».