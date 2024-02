L’Ajuntament de Puigcerdà te sobre la taula un projecte per reimpulsar el Museu Cerdà com un dels espais de referència de l’oferta cultural i la promoció de la cultura a la vila. L’Ajuntament ha dissenyat un programa de millores a les instal·lacions del Museu i de coordinació amb altres atractius turístics locals per rellançar l’equipament.

El regidor de Cultura, Jordi Palomino, ha explicat que «ens volem centrar molt en el Museu Cerdà per posar la instal·lació al dia. De moment ja hi hem renovat la pantalla gegant de vídeo i ara s’està actuant en la teulada amb un projecte d’obres que te un pressupost d’uns 6.000 euros i també hem iniciat unes obres de reparació d’humitats a la sala de convencions». Després d’aquestes obres de posada al dia, la regidoria vol reimpulsar les sales d’exposició, ja que actualment tan sols està parcialment oberta la dedicada al convent de les Carmelites. Així, ja amb pressupostos de la resta del mandat, l’equip de govern vol acabar la planta dedicada a la història de Puigcerdà i ampliar la que està centrada en la Casa Cerdana, en la qual s’hi explica els usos i tradicions de la comarca. Amb l’ampliació de continguts l’equip de govern fixarà un preu mínim per a la entrada, la qual actualment és gratuïta, i la vincularà amb altres espais del patrimoni de la vila com ara el campanar. Així, l’Ajuntament te previst establir un abonament de visita cultural que permeti conèixer els edificis històrics que hi ha al nucli urbà amb un nou reconeixement: «la cultura no ha de ser de franc, hem de crear una entrada per donar-hi valor, la qual cosa també ens aportarà ingressos que alhora ens permetrà fer més actuacions». Per ara el projecte no contempla el nomenament d’un director del Museu, plaça que és vacant des del 2017 quan va morir el titular, Oriol Mercadal. Si bé la plaça està creada i pressupostada, l’equip de govern prioritzarà altres necessitats de personal de l’Ajuntament.

La regidoria de Cultura disposarà d’un operari de la brigada per tal que pugui anar arreglant els edificis que són sota la seva responsabilitat.