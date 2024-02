L’escola Santa Coloma de Ger participa com a únic centre docent del Pirineu en un projecte europeu vehiculat pel departament d’Educació com a prova pilot a Catalunya que te com a objectiu acompanyar estudiants que just acaben la carrera i inicien l’etapa laboral com a enseny ants.

El projecte de Residència Sensei s’ha posat en marxa arreu de Catalunya i ha pres l’escola de Ger, que també és la de referència de Meranges i Isòvol, com a representant del model d’escola rural de muntanya. El programa planteja que professors que han acabat la carrera i que ja han fet fins i tot les pràctiques i que per tant ja són docents amb tots els ets i uts però que encara no han treballat al departament d’Educació més de tres mesos tinguessin una ajuda en els primers projectes laborals. Així, la finalitat del programa Sensei, com el conegut MIR de la professió mèdica, és promoure la introducció al món de l’ensenyament amb l’acompanyament dels claustres ja existents. D’aquesta manera, el pla requereix que tot l’equip de mestres del centre participant estigui d’acord a rebre el docent novell i implicar-se en el seu aprenentatge. Tant és així que a l’escola Santa Coloma de Ger la decisió es va aprovar pel claustre de professors i pel Consell Escolar. A partir d’aquesta decisió, el centre designa uns mentors que són els encarregats directes de vetllar per l’acompanyament dels nous docents. Els mentors també han participat en una formació específica per ajudar els nous companys recent titulats. El projecte Sensei aconsegueix d’aquesta manera que els nous docents entrin acompanyats a l’educació real i, així, acabin de completar ja a les aules la seva etapa de formació. En paral·lel, el programa te un segon objectiu que beneficia els mestres del centre acollidor pel fet que els nous docents participen plenament en el disseny de les matèries i la realització de les classes, i això aporta noves perspectives de la professió al conjunt dels professors.

«Nosaltres també hi guanyem»

La directora de l’escola, Viqui Carrillo, ha explicat que «vam lluitar per formar part del projecte; les bases especificaven que estaria estès per tot el territori i van voler que el Pirineu també hi fos representat. Som la única escola del Pirineu i la única rural del país que participa en el projecte». La responsable del centre ha argumentat que «l’escola també hi surt guanyant perquè aquests mestres estan obligats a fer unes hores de formació en, per exemple, disseny universal d’aprenenatge, atenció a la diversitat, codocència o de tecnologies de la informació i la comunicació, i aquesta formació també repercuteix en els mestres del claustre perquè son professors molt ben formats; és una millora mútua». El programa Residència Sensei en la seva fase de pla pilot ha estat aplicat per a dos anys. En el cas de l’escola de Ger, s’hi ha incorporat en principi per aquest curs a l’espera de veure com evoluciona i quines conclusions en treuen tant el departament com l’escola. De moment Carrillo fa una valoració «boníssima» de la participació en el projecte perquè, més enllà de l’ajuda als nous professors, «ens arriba gent boníssima, molt ben formada acabada de sortir de la universitat».

El programa ha fet arribar a Ger tres professors novells: Judith Leis de Puigcerdà i Vanessa Muñoz i Marina Calderon del País Valencià. Les tres noves mestres fan mitja jornada laboral i s’han incorporat a l’equip de l’escola de ple dret, tal com destaca la directora. L’altra mitja jornada la dediquen a la formació i la codocència, que consisteix en la cooperació de dos mestres en una mateixa aula. Aquesta mesura s’acompanya després de la classe d’un anàlisi mutu que possibilita que els dos ensenyants prenguin consciència del que fan a l’aula i n’analitzin la idoneïtat amb l’ajuda d’una altra mirada professional.

De 30 a 81 alumnes

L’escola Santa Coloma de Ger compta actualment amb 81 alumnes i un equip d’una desena de professors. Unes xifres que s’han quasi triplicat en una dècada. Un programa d’arrelament ha permès el centre passar del 30 alumnes als actuals 81.