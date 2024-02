L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa un nou programa de promoció cultural per acostar a la població els grans esdeveniments musicals i teatrals que es fan fora de la Cerdanya. La clau de volta del programa és un pla de convenis amb institucions i formacions de primer ordre nacional que permetin el consistori accedir a bons preus d’entrades i, amb un percentatge de subvenció pública, poder oferir als puigcerdanesos i veïns de la resta de la comarca paquets tancats que incloguin a un preu molt reduït l’entrada i el transport.

La regidoria de Cultura ha estrenat el programa amb un acord amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, la qual programa actuacions al llarg de l’any a Puigcerdà. Així, en base a aquests contractes amb la formació musical i els acords que la mateixa Simfònica del Vallès te amb altres institucions del país, el consistori ha ofert un paquet de viatge i entrada a un concert al Palau de la Música el diumenge set d’abril per assistir a la interpretació de la Novena Simfonia de Beethoven. El paquet te un cost pels veïns de vint-i-cinc euros que inclouen la entrada i el viatge d’anada i tornada en autocar des de Puigcerdà al mateix Palau de la Música. Aquesta oferta ha exhaurit ja els tiquets. L’entrada a preu de venta al públic del concert de la Simfònica del Vallès te un preu real de 44 euros. En aquest sentit, el regidor ha apuntat que l’Ajuntament assumeix la inversió per tal de possibilitar que els cerdans tinguin un accés més fàcil a les grans cites nacionals. Palomino, ha explicat que «la nostra intenció és arribar a convenis amb grans institucions del país per poder organitzar aquest tipus d’activitats al llarg de l’any i portar el públic de Puigcerdà al Palau de la Música o el Liceu, per exemple». Així, l’Ajuntament plantejarà convenis similars amb altres formacions que actuïn a Puigcerdà i institucions de renom del país per tal que se sumin al programa: «volem que això es consolidi i que la gent sàpiga que cada any fem sortides per promocionar la cultura».

Festivals i Setmana Cultural

Amb un pressupost pel 2024 que se situarà en aquest àmbit al voltant dels 100.000 euros, la regidoria de Cultura també organitzarà el Festival de Música de la Cerdanya, amb formacions de primer nivell; la Setmana Cultural del Roser que fa de prèvia a la Festa Major amb set dies de concerts i actuacions de base popular; i el Festival Transfronterer amb la Guingueta d’Ix, entre d’altres.