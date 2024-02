Puigcerdà farà del Trinxat una nova marca turística amb una festa ampliada

Com la Garoinada de Palafrugell, el Festival del Xató de Vilanova i la Geltrú, la mateixa Festa del Xató de Sitges o la Fira de la Gamba de Palamós. L’Ajuntament de Puigcerdà vol ampliar i donar un nou impuls turístic a la Festa del Trinxat.

L’equip de govern municipal té sobre la taula un projecte per reformular la festa per tal que tant la celebració com el mateix plat de la gastronomia pirinenca esdevingui una de les marques turístiques de la vila i la Cerdanya. Tant és així que ja amb la nova edició a sobre amb més de nou-cents comensals el pròxim dissabte 24 de febrer, l’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat un debat intern per convertir la Festa del Trinxat en un esdeveniment turístic i gastronòmic de referència que durant la setmana prèvia a la gran gala proposi altres possibilitats de viure-la.

El tinent d’alcalde i regidor de Turisme, Francesc Armengol, ha explicat que «és una festa que té una gran part consolidada, i aquestes coses és bo mantenir-les; hi ha gent que l’espera com un petit Cap d’Any... Però si és cert que en pluges d’idees al govern hem anat parlant de perquè no allargar-la, perquè no fer la Setmana del Trinxat i no tan sols el dissabte, tal com ho fan competidors directes nostres d’un públic familiar... Potser hem d’anar a buscar que la Festa del Trinxat no sigui tan sols aquell dia sinó que sigui, per exemple, la Setmana del Trinxat... Busquem eixamplar la festa de cara a l’any que ve; tenim un 30è aniversari a l’horitzó per celebrar-ho i creiem que anirem per aquí».

La Festa del Trinxat d’aquest any l’han organitzat conjuntament les regidories de Turisme i Festes, al capdavant de la qual hi ha el regidor Pol Ravetllat.

La primera mesura per redefinir la Festa del Trinxat es podrà veure ja aquest any amb la primera edició del concurs Trinxat de l’Any. Els prop de 30 restauradors de la vila i de la comarca, a través de l’entitat Cuina Pirinenca, aportaran a la festa una proposta pròpia del Trinxat, a més del que faran per formar el que es menjaran els 900 comensals. Un jurat popular triarà el millor plat pel gust, l’originalitat i la presentació i designarà el títol, dotat amb un guardó que el restaurador podrà exhibir al seu establiment per promocionar el plat i la festa tot l’any.