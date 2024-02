La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha finalitzat l’any 2023 amb xifres d’activitat per sobre de les anteriors a la pandèmia i amb pràcticament totes les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques realitzades dintre del termini de garantia fixat, en un any amb més activitat. A més de millorar l’accés de la ciutadania a l’atenció primària i comunitària reduint els temps d’espera. Salut no especifica les dades per hospitals o comarques.

Quant a l’accessibilitat presencial a l’atenció primària i comunitària (APiC), 8 de cada 10 usuaris (82%) han obtingut visita amb el seu professional assignat en 5 dies o menys des del dia que l’han demanat. Pel que fa a l’atenció telefònica als CAPS, també 8 de cada 10 persones han rebut resposta en el primer intent de la trucada (83%) i gairebé totes en les 12 hores posteriors al primer intent (95%). El departament de Salut preveu que aquestes xifres millorin encara més aquest any amb la posada en marxa de la programació per motius, un sistema que ja s’ha testat com a pla pilot en diversos equips de la regió sanitària i que s’estendrà a tots ells en els mesos vinents. Aquesta eina permet adequar les necessitats freqüents de motiu de consulta amb el perfil professional que l’hauria d’atendre i la tipologia de visita, millorant així la resolució. En paral·lel, l’any 2023 ha crescut l’activitat assistencial en tots els àmbits. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, l’any passat a la regió se’n van fer un 18% més que l’anterior, passant de les 3.091 a les 3.639, i a finals d’any només 7 van quedar fora de termini. D’aquesta manera, el 98% de les operacions quirúrgiques amb termini màxim d'accés garantit i pràcticament el 100% de les que tenen terminis de referència s’han realitzat dintre d’aquest període. En referència a les proves diagnòstiques, l’any va acabar amb 8.559 proves fetes, una xifra similar a la del 2022 (8.573), i només 9 van quedar fora de termini (van ser 24 al 2022), fet que suposa una disminució del 63%. Pel que fa a les persones que van entrar en llista d’espera per a una prova (noves entrades en llista), van augmentar un 2%. En l’àmbit de consultes externes, l’activitat a la regió va créixer un 3%, passant de les 18.670 al 2022 a les 19.160 al 2023. Aquest creixement va anar acompanyat d’una reducció molt important de les visites fora de termini: de les 845 a les 159, un 81% menys. El gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, ha destacat, després de conèixer els resultats, “l'esforç que han fet tots els professionals de la regió" i ha fet un agraïment públic. Aquest esforç, segons Abrantes, és el factor que ha permès aconseguir incrementar l’activitat i eixugar llistes d’espera en un període de temps tan reduït. "Tots els centres s’ha bolcat en aquest pla d’accessibilitat, que ha estat clau per reforçar l’equitat territorial que tan defensem des de l’Alt Pirineu i, alhora, per situar al ciutadà al centre del sistema d’una vegada per totes", en paraules d'Abrantes, que ha afegit que “cal treballar perquè la feina feta perduri i que la bona accessibilitat al sistema sanitari sigui una constant en el nostre sistema de salut.”