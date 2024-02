Una vuitantena de veïns han tancat aquest dimecres al vespre el nou programa de Carnestoltes de Prullans, una festa que l’Ajuntament ha recuperat aquest any després de quatre dècades. El programa s’ha tancat amb un sopar popular amb coca de recapte i una sardinada al Local de Sant Antoni, que ha coorganitzat la festa, la qual ha comptat també amb una actuació musical. La recuperada festa de carnestoltes de Prullans va començar una setmana abans que a la major part de poblacions, per tal de no coincidir-hi i oferir així una major diversitat a l’agenda comarcal, amb una truitada a la plaça Major el dissabte tres de febrer. Aquest dia el poble va rebre l’arribada del rei carnestoltes, que ha estat penjat al local social de Sant Antoni fins aquest Dimecres de Cendra. L’alcalde, Albert Maurell, ha remarcat la importància pel poble de tornar a celebrar una festa que antigament es feia però que, segons li apunten els padrins, es va deixar de celebrar els anys vuitanta.