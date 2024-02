La Policia Local de Puigcerdà ha hagut d’activar un dispositiu especial de control dels trailers que travessen la part baixa del nucli urbà per evitar que entrin a la trama de carrers del centre.

El dispositiu s’ha creat amb vigilància a les hores de més trànsit davant l’augment de pas de camions i tràilers de gran tonatge que esquiven els talls de l’autopista AP-7 a l’Alt Empordà per part del sector ramader. El pas de trailers per la carretera N-152 que creua Puigcerdà per la part baixa del puig i connecta la ruta europea de transports E-9 entre l’Arieja i els túnels de Pimorent i el Cadí s’ha disparat els últims dies a causa de la inestabilitat del pas fronterer principal de l’AP-7 de l’Alt Empordà. Això ha creat col·lapses constants des de l’enllaç d’Ur amb la carretera de Llívia i l’entrada a Puigcerdà. Davant d’això l’Ajuntament ha fet instal·lar tanques i cartells amb la prohibició d’entrada dels camions de gran tonatge a les tres rotondes d’accés a la vila i ha establert una operació de vigilància per part de les patrulles de la Policia Local. El degoteig de camions per la ruta cerdana, també enllaçant la vall amb la ruta de Perpinyà per N-116 francesa, es va iniciar ja a principis de setmana amb els nous talls de l’autopista. El pas de vehicles de transport s’ha intensificat aquest dimecres amb, alhora, la instal·lació de controls dels agents de duanes de l’estat francès a la rotonda de la carretera entre Ur i Llívia."

"Ens trobem camions a l'Avinguda Catalunya"

L’Ajuntament de Puigcerdà te previst mantenir el dispositiu activat aquest dijous i divendres i en els pròxims dies encara que si es recupera el trànsit a l’AP-7 i el pas de tràilers per Puigcerdà disminueix serà ja en fase d’alerta. El regidor de Mobilitat, Francesc Armengol, ha explicat que «vam activar de seguida el dispositiu dimecres perquè sinó ens trobem els camions ja a l’avinguda Catalunya davant l’institut; per sort de moment tot plegat no ha passat d’un augment del trànsit a la part baixa de la vila que esperem s’anirà normalitzant».

Disseny de la ruta des de l'origen

Els responsables de l’operatiu de control de Puigcerdà compten que els conductors de camions que fan la ruta europea cap a Catalunya passant per Puigcerdà dissenyen l’itinerari des de l’origen amb el suport sobre el terreny dels navegadors de GPS. En dissenyar la ruta ja preveuen les possibles afectacions per les protestes del sector ramader més enllà que n’hi hagi en el moment de sortir. Això fa que molts conductors ja no s’arrisquin a trobar-se un tall al pas fronterer principal i triïn la ruta per Tolosa, Tarascon, el túnel de Pimorent i el del Cadí.