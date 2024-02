L’empresa gestora del Túnel del Cadí ha començat a retornar els imports pagats al peatge per part dels abonats amb targeta de gratuïtat que han fet servir el telèfon com a forma de pagament i ho han reclamat a la companyia.

La situació creada amb la instal·lació de les noves màquines de pagament automatitzat del peatge planteja un dubte legal i tecnològic a l’empresa. D’una banda està retornant els diners pagats als abonats per utilitzar el sistema contacless amb el telèfon associat a la targeta i de l’altra manté l’argumentació que en el pagament amb el telèfon no pot identificar el número de la targeta de l’abonat. En aquest sentit, alguns dels usuaris que ja estan rebent els diners han explicat que en les primeres reclamacions l’empresa els va argumentar la impossibilitat del pagament via telèfon i que fins i tot els van convidar a desistir de les seves demandes. A partir de la insistència, però, la companyia els ha retornat els diners. Una afectada que ha volgut mantenir l’anonimat ha explicat que "passo el túnel cada dia dues vegades per anar a treballar i d’entrada em van dir que era per una qüestió tecnològica però després m’han retornat 150 euros; està que el problema és d’ells".

Des del Consell Comarcal de Cerdanya han confirmat que estan en converses amb Túnels de Barcelona Cadí per analitzar la continuïtat del sistema. En aquest sentit, des de l’òrgan comarcal, que és l’encarregat de tramitar els abonaments, han apuntat que no saben a hores d’ara ni si es mantindran les màquines instal·lades o si a partir dels nous contractes d’abonaments s’hi especificarà el pagament amb la targeta física com a requisit.