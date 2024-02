L’Ajuntament de Puigcerdà i l’Agència Catalana de Residus han concertat una reunió en els pròxims dies per estudiar una demanda de l’equip de govern puigcerdanès de fer al seu terme municipal un gran centre de transferència de brossa que alhora inclogui una deixalleria industrial i la deixalleria domèstica, que s’hi traslladaria de l’actual ubicació a l’entrada del poble.

La regidoria municipal de Medi Ambient proposarà a la Generalitat que el nou centre de trasferència de residus que necessita la Cerdanya, i que ara és a Cortàs, es faci a Puigcerdà, en uns terrenys de titularitat municipal. Entre les raons que esgrimirà l’equip de govern hi ha el demogràfic i de la menor despesa de transport. Per un costat, Puigcerdà te prop de 10.000 habitants, la qual cosa representa pràcticament la meitat dels que te la comarca, i per un altre, que entre els veïns de Puigcerdà, Alp i Llívia, situats al costat oriental de la vall, suposen el 70% dels cerdans. El nucli de Cortàs, al terme de Bellver, queda en canvi al costat lleidatà i, doncs comportaria un major trànsit per la vall i un major cost en el transport de les deixalles. A Cortàs hi ha les actuals instal·lacions de l’antic abocador i avui reconvertit en centre de transferència dels camions que porten la brossa cerdana, la menys separada del país, al forn incinerador d’Andorra la Vella.

La regidora de Medi Ambient, Nerea Espada, ha explicat que «estem estudiant les instal·lacions que necessitem en el nou model de recollida que impulsem; això definirà quins tipus de residus s’han de transferir, si potser també hem de fer una part de tractament i valorització; el que sí que volem plantejar a la Generalitat segur és el trasllat de la deixalleria al nou espai perquè també tenim conflictes veïnals pels sorolls. La planta de transferència ens reduiria, alhora, els costos del transport».

El projecte del nou equip de govern de Puigcerdà canvia la visió del mateix Ajuntament, que amb l’anterior equip de govern defensava el trasllat dels residus fora del terme municipal. Ara, Espada sosté que «l’Agència Catalana de Residus ha de veure que el lloc estratègic per la comarca per fer el centre de transferència és Puigcerdà». Amb aquest nou escenari, l’Ajuntament, l’Agencia de Residus i el Consell Comarcal, òrgan que te les competències de recollida de la brossa a la vall, han de trobar un projecte per a tota la Cerdanya que beneficiï als disset municipis.