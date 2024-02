La dinàmica demogràfica de la Cerdanya en els últims anys que ha envellit la població i ha deixat molts nuclis urbans buits durant la setmana ha despertat en els ajuntaments una nova necessitat social: generar vida als pobles. Amb aquest objectiu, proliferen cada vegada més projectes municipals que aposten per la creació de petits negocis de comerç o restauració que garanteixin un cert moviment diari. Si fins ara el corrent era construir equipaments socials, esportius i culturals, en la nova Cerdanya residencial l’administració pública ha de promoure també la vida veïnal.

L’Ajuntament de Guils té sobre la taula un projecte per vincular la construcció de pisos de protecció oficial a la concessió d’un forn de pa que permeti el poble tenir-ne cada dia i, alhora, donar un impuls a la vida local. Els habitatges s’han de fer on ara hi ha la casa coneguda com Cal Forner, en la qual hi ha un vell forn en desús. Guils no te forn de pa i fins ara en rebia cada dia gràcies a un servei de transport que oferia una fleca de Puigcerdà. Amb la jubilació de la persona que portava a terme aquest sistema de subministrament diari, però, el poble s’ha quedat sense el pa del dia. Aquest fet ha empès l’equip de govern a estudiar la possibilitat de vincular la futura concessió dels pisos de protecció oficial que ha projectat al poble amb la creació d’un establiment comercial de titularitat pública regentat a través d’un contracte de concessió tot aprofitant un forn vell que hi ha precisament a l’edifici on s’han de fer els pisos.

«Ens hem quedat sense pa»

L’alcalde de Guils, Toni Trilles, ha argumentat sobre el forn que «rehabilitar-lo, per oferir-lo a un forner disposat a venir a Guils, podria ser interessant. Fins ara hi ha hagut un servei de distribució de pa que arribava cada matí de Puigcerdà. Però, ara, se’ns ha jubilat. Tornar a tenir un forn de pa al nucli de Guils estaria molt bé».

Queviures de primera necessitat

Aquest és un sistema que ja es porta a terme en alguns pobles petits de la Cerdanya en els quals l’Ajuntament ha vist necessari intervenir en la creació d’establiments de primera necessitat per, així, garantir l’abastament a les persones grans i fomentar la vida de poble. És el cas de, per exemple, Prullans, on l’establiment local de forn de pa i cafeteria és de titularitat municipal, un establiment clau juntament amb un bar per crear cada dia la trobada veïnal; Prats, el consistori del qual ha obert en els últims anys un bar amb botigueta també amb concessió pública o Queixans, on l’Ajuntament promou pisos de protecció oficial amb una botiga de comestibles vinculada als baixos de l’edifici.