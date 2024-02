Després que l’Ajuntament comprés el teatre del Casino Ceretà a finals de l’any 2021 per 1,1 milions d’euros i de les primeres temporades de cinema, teatre i altres activitats que s’hi han celebrat, el nou equip de govern de Puigcerdà s’ha proposat reimpulsar aquest equipament.

El consistori vol que la sala noble del teatre i les seves instal·lacions, al centre de la vila, esdevingui una de les claus de volta no tan sols de la programació cultural local sinó que també en l’organització d’accions i congressos que portin més turisme a la capital cerdana. Amb aquest objectiu, l’equip de govern prepara un pla d’inversions que millorarà el teatre tant pel que fa a l’edifici sinó que també als serveis interiors.

El regidor de Cultura i Comunicació, Jordi Palomino, ha argumentat que «ara el que toca fer és equipar el Casino Ceretà amb focus, instal·lació d’il·luminació led, taules de so i de llum tot el que faci falta i algun dia també ens posarem a mirar la teulada; Hem de potenciar aquests edificis culturals, amb el del Museu Cerdà, per atraure el turisme de congressos. Ara en tindrem un de psiquiatria amb unes quaranta persones, que no són moltes però ja dormiran aquí i també en farem un amb inspectors d’Ensenyament... Com el que es va organitzar amb 400 persones de tot el mon per parlar del permagel... Ens volem convertir en això, un destí que sigui molt més que un lloc on anar a passar el cap de setmana a la muntanya i, per tant, necessitem espais agradables on poder treballar». El pla d’inversions en els equipaments culturals se centra ara en el Museu Cerdà per posar-ne al dia a l’edifici, el pati i ampliar el contingut de les sales permanents.