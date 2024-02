El Govern municipal de Guils format per Unim Guils, vinculat a ERC, i la formació independent Escoltem Guils s’ha trencat. El regidor d’EG, Xavier Maldonado, ha arribat a un acord amb el grup de Junts a l’oposició per rellevar l’alcalde, Toni Trilles, a través d’una moció de censura presentada pel partit postconvergent. El pacte inicial de les dues formacions estableix que la nova alcaldessa serà Yolanda Mendo, filla de l’històric alcalde i encara regidor, Josep Mendo. La moció de censura fixa el ple per rellevar l’alcaldia el dia quatre de març.

L’encara alcalde i el seu equip assumien aquest dimarts amb esportivitat política la decisió del seu excompany de govern i han atribuït la situació a un conjunt de circumstàncies que combinen mala gestió de l’estació de Fontanera, desconfiança a l’hora de treballar plegats i la voluntat d’endreçar la plantilla municipal i els contractes públics a partir d’una auditoria.

"Estàvem en col·lapse"

El regidor d’Escoltem Guils i desencadenant de la moció, Xavier Maldonado, ha explicat que, al seu entendre, "l’Ajuntament havia arribat a una situació de col·lapse" no tan sols perquè ell ja no fos a l’equip de govern sinó que també per la situació de baixa de treballadors municipals. Pel que fa a la seva situació, Maldonado ha apuntat que l’equip de Trilles "ha trencat" el pacte que tenia a partir de la seva destitució per la gestió de l’estació de Fontanera: "l’alcalde ha fet algunes coses be, però les importants les ha fet malament; nosaltres vam arribar a un pacte de govern amb cinc eixos, la sostenibilitat, la família, l’esport, flora i fauna i pagesia, i això s’ha trencat per part d’ERC amb la meva destitució". Maldonado ha explicat que a partir d’aquesta situació "nosaltres vam renunciar a formar part de l’equip de govern", per la qual cosa es desfà l’acord pel qual Escoltem Guils havia d’agafar l’alcaldia l’últim any i set mesos del mandat. En aquest escenari, i també davant el fet que "la secretària de l’Ajuntament ha agafat la baixa per motius mèdics i que un altre treballador també l’ha agafat, ens trobem en una situació de bloqueig i creiem que abans que això se’n vagi en orris, fem una moció de censura i recuperem l’Ajuntament".

"Estàvem unint Guils"

Per la seva banda, l’alcalde, Toni Trilles, així com els regidors Irene Vidal i Carlos Llaudó han defensat la seva gestió remarcant que en tot moment han intentat endreçar la situació laboral dels treballadors amb un pla de contractació, renovar la gestió de l’estació d’esquí licitant-la, regularitzar la contractació dels serveis que rep l’Ajuntament i, a nivell, social fomentar la unió dels veïns més enllà dels colors polítics i del poble d’origen. Trilles ha emfatitzat que "acceptem la moció com a part de la política; no tenim cap voluntat de venjança". L’alcalde ha explicat que la confiança amb Maldonado ja va quedar condicionada amb el seu vot contrari al pressupost municipal i la seva gestió de l’estació de Fontanera, en la qual es va mantenir uns contractes discontinus que no ho podien ser i van derivar en una denúncia d’un veí anònim a l’Oficina Antifrau.

Per part del grup de Junts per Guils que lidera Josep Mendo han argumentat que la moció es presenta per la "mala gestió per part del grup municipal Unim Guils al capdavant de l’Ajuntament i el tracte envers els treballadors municipals, amb la brigada, els serveis administratius i Fontanera, que tot plegat ha portat a suspendre tota l’activitat de l’Ajuntament".