Des de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà i Pallars Jussà i la Val d'Aran) es van fer 20.186 trucades al telèfon d'emergències 112 al 2023, un 0,1% menys que l'any 2022, quan se'n van fer 20.214. De fet, el 2022 hi va haver un augment del 14,6% respecte de 2021, i entre aquest any i el 2020 també hi va haver un augment del 18,2%. Igualment, entre el 2020 i el 2019 les trucades van augmentar un 6,7%, per tant en el darrer exercici, s'han estabilitzat. Respecte el total de Catalunya, les trucades amb origen a la vegueria, són el 0,95 del total. Hi ha hagut un descens de trucades per raons de seguretat, per avisar d'incendis i per incivisme però pugen per trànsit i assistència sanitària.

La majoria de trucades fetes des de l'Alt Pirineu i Aran van ser per motius de trànsit: es van fer 5.499 trucades (27%). Per demanar assistència sanitària se'n van fer 5.025 (25%) i per temes de seguretat se'n van fer 4.241. Per avisar d'incendis es van fer 1.303 trucades (7%) i per motius de civisme 1.408 (7%).