El departament de Territori i els consells comarcals de Cerdanya, Alt Urgell i Berguedà han obert un procés d’anàlisi per adequar els contractes que regeixen l’abonament de gratuïtat del túnel del Cadí sobre la premissa que els veïns de les tres comarques no perdran les actuals condicions de llibertat de pas.

L’obertura d’aquest debat entre els tres organismes arriba després de la polèmica pel cobrament del peatge a abonats que pagaven amb el telèfon. Amb tot, el replantejament del procés d’acreditació atén a altres motius. Així, fonts del Govern han explicat que «actualment des del departament de Territori i de forma conjunta amb els tres consells comarcals s’està treballant per millorar el procediment d’acreditació dels requisits per a la condició de beneficiari del descompte del 100% per a residents al túnel del Cadí». Portaveus del mateix departament han remarcat que «aquesta actualització de la documentació i procediment d’acreditació es fa per donar compliment a una resolució de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que requereix adequar el marc regulador de forma coherent amb les dades que actualment es requereixen» i han emfatitzat que l’objectiu d’aquest debat entre els tres organismes és «simplificar el procediment i la documentació requerida, de tal manera que es demani la documentació mínima o imprescindible per a la finalitat dels descomptes, segons cadascuna de les situacions que hi donen lloc» i «també permetre realitzar el procediment d’acreditació de manera telemàtica, en coordinació amb els diferents consells comarcals, tenint en compte que són qui gestionen tot el procediment d’altes i renovacions». Territori ha defensat l’actual gratuïtat: «el descompte actual és un instrument útil i eficaç per garantir la millora de la mobilitat obligada local i comporta la gratuïtat per a les persones físiques amb mobilitat obligada local, amb residència habitual i permanent a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell, segons les diferents casuístiques de situació laboral, estudis, salut».