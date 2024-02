Els afiliats de Junts per Puigcerdà han constituït aquest dimarts el primer Comitè Local de la formació a la capital cerdana, després que les bases postconvergents allarguessin la seva estada al PdCat. Fins ara Puigcerdà no tenia estructura estable de Junts i el partit s’organitzava sota el paraigües de l’executiva comarcal. El primer president escollit per la militància és l’alcalde, Jordi Gassió, el qual encara una tasca amb el seu equip la prioritat de la qual serà la preparació del partit per a les pròximes eleccions municipals.

L’estructuració de Junts a Puigcerdà parteix de la particularitat que la seva lluita per aconseguir més militància ho és també del partit amb el qual comparteix el govern municipal, Futur per Puigcerdà. Aquest partit amb qui Junts va empatar a quatre regidors a les eleccions de l’any passat, també s’ha nodrit en bona part de l’antiga militància convergent. L’activació de Junts obre sota aquesta perspectiva, una cursa política per agrupar les bases del catalanisme moderat a la capital cerdana. Tant és així que Junts s’ha proposat també a Puigcerdà ser el «pal de paller»; el partit que parli de l’Ensenyament, l’Habitatge i els problemes dels ramaders. La primera junta del Comitè Local de Puigcerdà la completen Jordi Palomino com a Secretari d’Organització i Portaveu i Enric Quílez com a Secretari d’Acció Municipal i responsable dels afiliats. La nova estructura de Junts parteix amb l’objectiu principal d’eixamplar el dossier d’afiliats amb les bases que havien format part del PdCAT. En aquest sentit, en nom de la nova organització, Jordi Palomino ha explicat que ara Junts sí que és la formació política en la que s’hi senten còmodes perquè «ocupa el carril central del catalanisme, amb moderació i treballant pels problemes de la gent. Ens ha costat, hem tingut molts alts i baixos i hem perdut gent pel camí però hem fet ja el pas d’evolucionar. Hem completat aquest procés». Així, la funció prioritària del nou Comitè Local és preparar les eleccions municipals de l’any 2027, les quals arribaran a Puigcerdà, segons el que està ara previst, amb una formació de Junts compartint el govern municipal però ja sense ostentar-ne l’alcaldia, que serà en mans de Futur per Puigcerdà. L’equip que encapçala Gassió començarà ja a preparar aquest procés perquè les eleccions i la visualització d’un candidat «no es fa en sis mesos», segons ha remarcat Palomino. En aquest aspecte, el nou Secretari d’Organització de Junts de la capital cerdana ha emfatitzat que en tot cas «el futur candidat a les eleccions municipals el triaran exclusivament les persones afiliades; no ho farà ningú de fora». Pel que fa a la resta del full de ruta, el composen els següents objectius: d’una banda ampliar la militància i el grup de col·laboradors que treballa dia a dia per activar el partit; debatre i fer política municipal amb aquesta base d’afiliats per tal d’anar creant un grup estable de veïns implicats amb els projectes de la vila; unificar el partit una vegada dissolta l’antiga òrbita convergent i ajudar les bases de la resta de la comarca en tant que capital.