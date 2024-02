La Festa del Trinxat de Puigcerdà va aplegar aquest dissabte al vespre més de 900 persones al pavelló poliesportiu. El tradicional plat de la Cerdanya cuinat a base de patata i col, amb rostes de cansalada, és el protagonista d'un àpat i una festa que esdevé cada any una cita social i que serveix per promocionar el trinxat.

Enguany, amb la particularitat que els pagesos i ramaders de la Cerdanya van aprofitar l'esdeveniment per fer sentir les seves reivindicacions. Va ser una protesta pacífica amb una trentena de tractors aparcats fora del pavelló esportiu, amb els llums oberts i els motors engegats per rebre la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, que van assistir a la Festa del Trinxat, al costat d'altres polítics com ara les autoritats de l'Ajuntament de Puigcerdà i del Consell Comarcal de la Cerdanya.

Compartint gastronomia pirinenca de la Cerdanya a la 27a Festa del Trinxat de Puigcerdà.

Tradicions, cuina i producte local en una de les celebracions més especials de l'any a la comarca, que aplega vora un miler de persones i que fa valer la restauració del territori. pic.twitter.com/RRApiKQ6DZ — Anna Erra🎗 (@Anna_Erra) 24 de febrero de 2024

Abans de començar la festa, es va llegir el manifest de Revolta Pagesa. Segons el tinent d'alcalde i regidor de Turisme de l'Ajuntament de Puigcerdà, Francesc Armengol, ha explicat a Regió7, que entén que el sector de la pagesia aprofités la Festa del Trinxat per mobilitzar-se: "És una festa centrada en un producte, de la terra, de proximitat, tocava que els pagesos es reivindiquessin".

Francesc Armengol ha fet un bon balanç de la 27a edició de la Festa del Trinxat, la primera amb el nou equip de govern a l'Ajuntament de Puigcerdà. "Valorem molt bé la nostra primera Festa del Trinxat. Va tornar a ser un èxit d'assistència, una festa popular i amb comensals de totes les edats", ha comentat.

També ha remarcat que com a govern ja tenen posada en la festa de l'any que ve, a la qual li volen donar un revulsiu "omplint Puigcerdà d'activitats relacionades amb el trinxat durant més d'un dia".

Trinxat de l’Any

En aquesta edició es van estrenar els premis Trinxat de l'Any, obert als 23 restaurants que aporten trinxats per formar la gran paella. Van participar en el concurs 11 restaurants. Un jurat popular va valorar el gust, la textura i, entre altres aspectes, la cremositat del trinxat, així com les característiques de les rostes de cansalada. Es va atorgar el premi al Millor Trinxat al restaurant Galet de Puigcerdà i el premi amb Millor Emplatat al restaurant Schierbeck.

Nova decoració

Una altra de les novetats va ser una decoració més vistosa de l’espai, amb globus dels colors del Club Gel Puigcerdà, fet que coincidia amb el partit històric que disputava a la mateixa hora el primer equip femení, tal com va destacar l'alcalde de la localitat, Jordi Gassió.