La vuitantena de tractors de la Revolta Pagesa es mantenen per tercer dia aparcats a la carretera N-152 a Puigcerdà. Després de la segona nit passada al ras, amb un campament improvisat amb fogueres, cadires i una carpa per protegir-se del vent, els concentrats esperen el resultat de les negociacions d'aquest dijous entre els representants sindicals i de la mateixa plataforma pagesa amb el departament d'Acció Climàtica. Mentrestant, els voltants de Puigcerdà es va omplint de camions de transport, a un i altre costat de la frontera, que no poden travessar la línia estatal. Al voltant d'un centenar de tràilers es fan visibles en els vorals de les carreteres, els aparcaments de les grans superfícies, als solars dels afores de la capital cerdana o al polígon industrial.

Mentre dura el tall, els camioners van i venen cap a la vila a la recerca de queviures i oci. Entre els manifestants hi ha el cansament de les tres jornades sobre l'asfalt, organitzant-se en torns i rebent suport logístic. L'actual consigna és la de mantenir la protesta aprofitant la nova onada d'unitat gremial sorgida amb la revolta i, si no hi ha un pacte ferm amb la Generalitat pel que fa a les seves reclamacions, allargar indefinidament la protesta. Molts ramaders tenen en el punt de mira el cap de setmana, quan la Cerdanya s'omple de barcelonins i la comarca duplica, com a mínim, la població. En aquest escenari, els tractors podrien augmentar la seva capacitat de bloqueig amb, també, afectacions en altres punts de la xarxa viària. En paral·lel, els veïns i treballadors de Puigcerdà i la Cerdanya fan mans i mànigues pels camins i carreteres secundàries per evitar la carretera tallada. Aquests dies han vist incrementat el trànsit zones com el recinte firal, el polígon de l'estació, el camí d'Ur, Age i Enveig.