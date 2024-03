La Fiscalia denuncia el fill de l'alcalde de Fontanals de Cerdanya per construir un xalet amb piscina en un terreny protegit

La Fiscalia ha denunciat l'empresari Xavier Chia per la construcció d'un xalet sense llicència en un espai protegit i inundable a Queixans, al terme de Fontanals de Cerdanya. L'acusat és el fill de l'alcalde de Fontanals, Ramon Chia, i germà de l'alcalde de Bolvir i president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, tots dos de Junts. El fiscal de medi ambient considera que els fets poden ser constitutius d'un delicte contra l'ordenació del territori.

La denúncia interposada pel fiscal contempla les investigacions que va obrir l'Oficina Antifrau de Catalunya després d'una denúncia anònima que va posar en evidència les presumptes irregularitats en la construcció del xalet i la posterior denúncia que va posar l'entitat SOS Pirineus al servei Seprona de la Guàrdia Civil dedicat a la protecció del medi ambient.

L'escrit de la fiscalia remarca que el terreny on s'ubica el xalet està qualificat de sòl no urbanitzable i que és una zona inundable del riu Segre "amb elevat risc per a les persones en cas de creixement del riu". Respecte a la normativa urbanística en zones inundables, el fiscal recorda que "en aquestes es prohibeixen les noves construccions amb finalitats residencials desvinculades de l'activitat ramadera o agrícola i només s'admetrien aquelles obres amb un interès públic".

En aquest sentit, la fiscalia assenyala que l'acusat va intentar ocultar la irregularitat de construir un xalet en un terreny protegit a partir de diferents sol·licituds d'obres menors a l'Ajuntament que comandava el seu pare. La primera petició va ser l'any 2017, quan va sol·licitar a l'Ajuntament una llicència per unes obres de manteniment, rehabilitació de cobertes i revestiment de pedra seca en la casa agrícola existent en el terreny. A l'empara d'aquesta sol·licitud, però, el fiscal denuncia que "va transformar el que era una caseta agrícola tradicional en un xalet residencial amb piscina i jardí".

Més endavant, l'any 2019, el fiscal exposa que, quan el cas de la construcció irregular ja era conegut pels veïns de la comarca, va sol·licitar a l'Ajuntament el permís per construir una gossera de caça, amb allotjament per a uns quaranta gossos, com a annex constructiu a la parcel·la. Un any més tard, subratlla que per tal d'ocultar la construcció il·legal de la piscina al xalet va sol·licitar una llicència per convertir la piscina en un dipòsit d'aigua per als gossos.

L'activitat urbanística en el terreny protegit no es va aturar i l'any 2021 Chia va demanar a l'Ajuntament permisos d'obres per convertir el xalet en un museu, una petició que posteriorment va retirar. Uns dies després, en canvi, va demanar una llicència per enderrocar el xalet i convertir la piscina en un dipòsit per a gossos i reg per al jardí. No obstant això, el fiscal afirma aquestes obres "mai van ser executades". De fet, l'escrit d'acusació explica que l'acusat no només no va dur a terme les obres per enderrocar la construcció il·legal, sinó que posteriorment va sol·licitar una nova llicència a l'Ajuntament "per tal que li permetessin mantenir tota o part de l'edificació principal per necessitats d'ampliació de la gossera".

Per aquests fets exposats, la fiscalia l'acusa d'un delicte contra l'ordenació del territori i demana al jutge de Puigcerdà la pràctica de diverses diligències. Per exemple, sol·licita la declaració de l'acusat, en qualitat d'investigat, la presentació dels documents dels expedients de legalitat urbanística per part de l'Ajuntament de Fontanals i cita a declarar tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que van concloure que el xalet estava en zona inundable, els agents del SEPRONA que van començar a investigar el cas o la portaveu de SOS Pirineus, entitat que des de fa anys lluita per destapar casos d'edificacions en terrenys protegits a la comarca.