El departament d’Educació ha sortit al pas de la denúncia del Consell Comarcal de Cerdanya que no li dona informació sobre el projecte del futur institut escola de Bellver i que aquest centre pot posar en risc la supervivència d’algunes escoles rurals de la zona. El director dels serveis territorials del departament d’Educació a l’Alt Pirineu, Ramon Jordana, ha lamentat que la planificació dels centres esdevingui disputa política i ha emfatitzat que en cap cas el departament te la intenció de tancar escoles rurals de la comarca.

Ramon Jordana i el president del Consell, Isidre Chia, van coincidir dijous en un acte a l’Alt Urgell i han abordat la situació. Jordana ha apuntat que «estic lluitant per augmentar l’oferta educativa de Puigcerdà i sembla que això molesti; Això m’entristeix perquè no és el meu tarannà, jo pretenc fer el màxim pel Pirineu. Estic disposat a informar i parlar amb qui sigui. Jo no vull tancar cap escola, al contrari, volem protegir l’escola rural. El que volem és arrelar la gent al territori. Em sap greu que se’n vulgui fer una lectura aparentment política». Ramon Jordana ha emfatitzat que «des del primer dia del meu mandat em van plantejar a la Cerdanya la necessitat, i vaig oferir-ne el meu compromís, de fer una vegada per totes l’institut escola». Pel que fa a la demanda d’informació, Jordana ha apuntat «que em diguin quan volen que vingui». L’alt càrrec ha remarcat que «nosaltres volem protegir l’escola rural, protegir el territori i evitar que hi hagi un èxode de la demarcació; anem en aquesta línia, no volem tancar centres».

Aquesta setmana, l’òrgan que dirigeix Chia va denunciar que les quatre demandes d’informació del Consell han rebut «silenci i el menysteniment del departament d’Educació a través de la seva delegació territorial» i subratllava que «és cert que recentment el senyor Ramon Jordana ha manifestat la seva disponibilitat per realitzar una reunió amb el president del Consell el pròxim mes de març. Tanmateix, el Consell encara no ha rebut resposta sobre l’informe de viabilitat sol·licitat reiteradament».