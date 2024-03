Canvi d’alcaldia i coalició de govern a Guils de Cerdanya. L’Ajuntament d’aquest municipi, de 600 veïns al padró, ha viscut aquest dilluns una moció de censura en un ambient de crispació política i veïnal que ha rellevat el fins ara alcalde, Toni Trilles de la formació Unim Guils vinculada a Esquerra Republicana (ERC), el qual haurà ostentat el càrrec nou mesos. El seu lloc l’ocupa ja Yolanda Mendo, regidora de Junts, i filla de l’històric alcalde i encara també regidor, Josep Mendo, gràcies al suport rebut pel fins ara soci de govern dels republicans, Javier Maldonado del partit independent Escoltem Guils.

El ple, celebrat en una sala plena de veïns dividits en dos bàndols que cridaven o aplaudien en funció de qui intervenia, ha posat sobre la taula les discrepàncies i relació entre els dos partits majoritaris. Una tensió que s’ha anat coent a les xarxes socials locals fins a punt que l’equip sortint d’Unim ha interposat a Junts una denúncia per la via penal als Mossos d’Esquadra per calúmnies i difamacions en sentir-se acusats injustament d’assetjar els treballadors municipals, dos dels quals estan de baixa.

Yolanda Mendo, que ha rebut la vara d’alcalde de mans del seu pare perquè aquest presidia la mesa d’edat, ha acusat l’equip sortint de Trilles d’haver portat a terme una acció de govern molt dolenta tant des del punt de vista econòmic com personal pel tracte dispensat a la plantilla municipal. Yolanda Mendo ha argumentat que l’Ajuntament està «bloquejat» per la falta de secretari i ha acusat el govern sortint d’una despesa «desorbitada per la naturalesa de les actuacions» i ha apuntat que «tan sols» es gastaven diners en festes. La nova alcaldessa també ha acusat l’equip de Trilles de portar a terme una «política de confrontació» i d’utilitzar el butlletí municipal pels seus interessos i de no donar veu a l’oposició. Mendo ha acusat el grup de govern sortint d’«irresponsabilitat política», de no tenir les factures pagades al dia i ha remarcat que Junts ara treballarà «per tal que l’Ajuntament recuperi la normalitat i el seny».

Per la seva banda, en nom del govern sortint, la regidora Irene Vidal, ha rebatut les acusacions de Junts i ha afirmat que marxen per, principalment dues causes: la molta feina que estaven realitzant i la unió que estaven generant entre els veïns de tots els nuclis de Guils, la qual cosa atemoria el grup de l’oposició perquè els podia consolidar a l’Ajuntament. Vidal ha presentat informes sobre el seu balanç econòmic, el qual deixa un saldo positiu d’uns 200.000 euros, segons ha remarcat. Igualment, ha explicat que la despesa per habitant destinada a festes és menor a la que porten a terme altres municipis de la comarca. Vidal ha titllat la moció de censura de falta d’ètica pel fet que es fa amb tan sols nou mesos de mandat. En aquest sentit, ha remarcat que el pacte que els ha tret del govern ja estava establert el mes d’octubre, quan Maldonado va votar en contra dels pressupostos municipals, i ha apuntat que la única finalitat que tenia la moció era situar una Yolanda Mendo a l’alcaldia «que no ha estat votada i que com a candidata no hauria guanyat les eleccions». Vidal també ha rebatut l’acusació d’Ajuntament bloquejat afirmant que el grup de Junts ha presentat 80 instàncies a l’Ajuntament en nou mesos i va recordar, pel que fa a la gestió administrativa, que el seu equip va renunciar a dos sous polítics per destinar-los a reforçar la feina municipal.

Una vegada proclamada la nova alcaldessa, Josep Mendo va argumentar que en tots els anys que ha estat al capdavant de l’Ajuntament, mai no havia vist una gestió tant dolenta per part d’un equip de govern.

Dues dècades d’un cognom

Amb l’arribada a l’alcaldia de Yolanda Mendo, que ho fa a pesar de no haver encapçalat la candidatura a les eleccions municipals de l’any passat, aquest cognom recupera un càrrec que ha ocupat de manera intermitent des de l’any 1995. Josep Mendo va ser alcalde dotze anys des de 1995 fins el 2011 i ho va tornar a ser dos mandats més entre el 2015 i el 2023, en total vint anys.

Crits, aplaudiments i part del públic d’esquena en fer-se el relleu

El ple municipal per votar la moció de censura arriba a Guils després de mesos de tensió veïnal sobretot en l’ús de les xarxes socials i les aplicacions de missatges, on partidaris i detractors dels dos grups s’han intercanviat acusacions. Amb aquest ambient crispat, la sessió s’ha fet amb la presència d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que han vetllat pel normal desenvolupament de la reunió tant al carrer com a l’interior del consistori seguint la sessió a tocar de la porta. Durant les intervencions, alguns veïns han proferit crits fins al punt que, ja com a alcaldessa, Yolanda Mendo ha avisat uns veïns que al tercer avís els faria fora de la sala. En el moment de prendre l’alcaldia, mitja part dels assistents s’ha girat d’esquena.

En el ple tant l’alcalde sortint, Toni Trilles, com el regidor que ha canviat de soci, Javier Maldonado, han tingut un rol secundari. Trilles ha emfatitzat que «el poble s’estava unint» amb la seva gestió, ha lamentat les calúmnies rebudes i, com Vidal, ha desitjat sort i encerts al nou govern. Maldonado ha reiterat que, com va explicar en anunciar la moció de censura, que el seu canvi de soci ve donat pel, al seu entendre, trencament dels acords de govern i la pèrdua de la confiança amb l’alcalde i la resta de regidors.