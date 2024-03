Puigcerdà estrenarà el mes de juliol una gran jornada dedicada a la cultura popular de la Cerdanya com una de les accions per consolidar el programa cultural que s'ha portat a terme fins ara . Aquesta serà una de les novetats que incorporarà el nou equip de govern a la Setmana Cultural del Roser, que organitzarà per primera vegada de manera íntegra des que va entrar al consistori. La Setmana Cultural se celebrarà com és tradicional els dies previs a la Festa Major.

El Dia de la Cultura es desplegarà el dissabte de la Setmana Cultural pels carrers i espais escènics de la vila com la jornada central del programa. La regidoria municipal treballa perquè en aquest dia hi participin totes les entitats culturals, també les d’arrel popular, que hi ha a Puigcerdà i la Cerdanya. L’equip de govern vol fer coincidir a la vila entitats i associacions com ara la Colla Castellera de Cerdanya, els Dimonis de Puigcerdà, les diverses colles geganteres, la Colla Bastonera de Cerdanya, les agrupacions teatrals com la Inestable Ceretana així com les formacions musicals de dansa. A l’entorn d’aquesta trobada el consistori organitzarà un nou format d’entrega del guardó Roser Vila de Puigcerdà, el qual premia la persona o entitat que s’ha destacat durant l’any en el foment de la cultura a la vila o la Cerdanya. El regidor de Cultura, Jordi Palomino, ha apuntat que «li volem donar molt més significat a aquest acte i al mateix Dia de la Cultura, amb clau comarcal perquè Puigcerdà com a capital ha d’exercir aquest rol».

La Setmana Cultural del Roser, que aquest any assolirà la 28a edició, s’ha consolidat com la primera gran cita de l’estiu. Posteriorment la segueixen a l’agenda la Festa Major del Roser i la Festa de l’Estany. En el cartell de l’any passat s’hi van programar una quinzena d’activitats que van omplir espais com el Museu Cerdà, el Casino Ceretà o la plaça Santa Maria. En aquest sentit, la Setmana Cultural i en especial el nou Dia de la Cultura posa el focus en la producció que es fa al territori per tal que, ja avançat l’estiu, siguin altres esdeveniments com el Festival Transfronterer o la Trobada d’Acordionistes del Pirineu els que portin artistes i intèrprets de fora.