L’Escola Agrària del Pirineu de Bellestar, a l’Alt Urgell, ha realitzat un curs per a formar experts en la raça de vaca bruna del Pirineu que ha completat les vint places i ha obert una llista d’espera amb trenta aspirants més que faran una segona edició del curs en les pròximes setmanes. Els experts podran utilitzar els coneixements adquirits sobre la raça per fer de jutges i qualificadors als concursos morfològics, dels quals n’hi ha cinc a tot el país.

El curs porta per nom «Formació de jutges i qualificadors de bestiar boví». Des de l’Escola Agrària han apuntat que «actualment, a Catalunya, només hi ha cinc persones qualificades per fer de jutge en concursos de bestiar boví, una xifra insuficient per fer front a l’oferta de concursos». Davant d’aquesta situació, la Federació de Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) i la mateixa Escola Agrària han creat aquesta formació amb l’objectiu d’«establir uns criteris conjunts a l’hora de fer una valoració rigorosa de la Raça Bruna dels Pirineus quant als diferents paràmetres morfològic» i «minimitzar el marge per a la subjectivitat» en l’avaluació de seccions com ara tòrax, llargada, capa o cuixes.

«Ens reforça el criteri de la raça»

«Tots tenim les nostres preferències a l’hora de valorar un animal, però s’han de tenir en compte uns criteris objectius i, doncs, saber diferenciar-los dels subjectius. El curs va molt be per això i també per saber comunicar-ho be parlant en públic, que sovint és el que ens costa més a tots». Així ho explica un dels ramaders que han fet el curs, i alhora alcalde de Prullans, Albert Maurell. El batlle i ramader explica sobre la nova formació que «ens ha anat superbé; estableix els criteris fixes sobre els estàndards de la raça, de manera que ens ajuda a reforçar la idea de cap a on volem que vagi la bruna del Pirineu, un animal que cada vegada és i ha de ser més eficient en la producció de carn i, alhora, més adaptada a les condicions del Pirineu». Als inicis de la raça Bruna del Pirineu es tractava d’un animal tant bo per a carn com per a la producció de llet. Amb els anys ha evolucionat cap a la rendibilitat per a la cria de vedells pel sector càrnic mantenint una raça rústica adaptada als hiverns de la muntanya. Maurell te previst fer aviat de jutge en els concursos.

El gerent de Februpi i encarregat d’impartir el curs, Martí Orriols, juntament amb l’especialista en comunicació Teresa Baró, ha explicat que «aquest curs va més enllà de formar futurs jutges i qualificadors de bestiar boví. Molts dels assistents a la formació potser no acabaran exercint, però tindran un coneixement morfològic més acurat per tal de tenir un bon ramat de Raça Bruna dels Pirineus». Orriols ha explicat els continguts generals de curs: «la qualificació morfològica de la raça Bruna dels Pirineus, seguint el reglament oficial i les característiques regionals; la qualificació d’animals, segons si es tracta de mascles joves o d’animals adults; experiències reals de jutges i qualificadors; i l’oratòria, per saber preparar una bona presentació i expressar-se correctament davant del públic».

Al curs hi han participat vint alumnes de totes les comarques del Pirineu, Prepirineu, entre els quals tres de Cerdanya i un de l’Alt Urgell.