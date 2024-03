La circulació de trens de la línia R3 ha quedat suspesa durant unes hores a causa de l'acumulació de gel a la catenària per la intensa nevada d'aquest dissabte. Per aquest motiu, no han circulat trens en el tram entre Puigcerdà i Ripoll

A quarts de nou del matí d'aquest diumenge, la circulació ha quedat restablerta.