La Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF), l’equivalent de la Renfe a l’estat francès, ha aturat la circulació del Tren Groc fins a final del mes d’abril. La suspensió del servei ve donada per l’execució d’un nou tram del projecte d’obres de millora de la línia que porten a terme les autoritats nacionals i regionals.

El Tren Groc, un dels atractius turístics més demanats pels visitants a la Cerdanya, tant d’un costat com de l’altre costat de la frontera estatal, no prestarà servei fins el dia 26 d’abril, i quedaran tancades les estacions de l’itinerari, entre Vilafranca de Conflent i la Tor de Querol. Els treballs tenen un pressupost de 7,6 milions d’euros, que aporten en el 66,5 % la Regió d’Occitània, en el 25 % l’administració central i en el 8,5% restant la mateixa SNCF. Entre les feines que portaran a terme els operaris hi ha la modernització de les subestacions elèctriques de la Guingueta d’Ix i Santa Llocaia; el reforçament de les voltes dels túnels de Via, Col Rigat i Saint Vincent; la renovació de components de la via fèrria i la consolidació i protecció de les parets rocoses entre Olette i Mont Louis que poden afectar la línia.

En els últims anys la línia del Tren Groc, «El Canari» com se’l coneix a l’Alta Cerdanya, ha rebut un paquet d’inversions de 40 milions d’euros, així com una renovació del seu pla de comunicació amb un portal web propi i la venda de bitllets a baix preu. Aquest projecte de modernització de la línia ha estat possible en bona part per la pressió que exerceix des de la Cerdanya i el Conflent el Comitè d’Usuaris del Tren Groc. L’entitat programa periòdicament accions de protesta i festes populars centrades en el tren.

En paral·lel, el Comitè d’Usuaris del Tren Groc manté reunions amb les autoritats regionals i nacionals així com amb el Parc dels Pirineus Orientals per assegurar el seu compromís i inversió. El Comitè ha celebrat recentment una reunió a Prades amb el Consell Departamental de l’estat francès. L’objectiu del Comitè és que el tren «ha de permetre reduir el tràfic en la RD66 i desenvolupar la mobilitat en els nostres territoris rurals i de muntanya».