La Universitat Ramon Llull, l'Ajuntament de Puigcerdà i l'Associació Universitària de Cerdanya han revalidat el conveni de col·laboració per organitzar un any més la Universitat d'Estiu. L'acte de signatura del conveni ha comptat amb el rector de la Ramon Llull, Josep Antoni Rom, la presidenta de l’Associació Universitària de Cerdanya - Aucer, M. Àngels Terrones, i el primer tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Puigcerdà i expresident de la mateixa Aucer, Francesc Armengol. Des del consistori han apuntat que la Universitat d'Estiu es tracta d'"un projecte que ofereix des de fa 26 anys cursos en diferents àmbits de coneixement com ara l'art i la comunicació; les ciències socials; les ciències, l'enginyeria i l'arquitectura, la salut i el benestar així com jornades professionals". Aquest any se celebrarà del 15 al 19 de juliol.