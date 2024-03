Una via blava unirà seguint el Segre la part occidental de la Cerdanya

La Cerdanya comptarà amb un nou atractiu turístic vinculat a la natura les activitats a l’aire lliure. Tres municipis de la vall, Bellver, Prats i Sansor i Montellà i Martinet, han aprovat crear un nou itinerari del tipus via verda, que pren el nom de via blava perquè segueix una llera fluvial. La nova ruta aprofitarà altres trams de camins i el curs del riu Segre obrint un itinerari natural a la part occidental de la comarca.

El projecte té com a objectiu unir els termes municipals de Parats i Sansor i Montellà Martinet al límit de la comarca amb l’Alt Urgell travessant Bellver de Cerdanya en una nova ruta que seguirà el traçat del riu abraçant una àrea, que coincideix amb el costat lleidatà, d’uns quinze quilòmetres. La concepció del camí planteja una via per a vianants, ciclistes i altres esportistes que es desplacin sense motor.

El tram que ha de creuar el terme de Bellver farà uns sis quilòmetres i ha de connectar el tram del Camí de Sant Jaume procedent de l’Estret d’Isòvol, el paratge natural i d’ús recreatiu de les Basses del Gallissà fins al límit occidental del terme, al Pont de Sant Martí.

El regidor de Prats responsable del projecte, Carles Pujol, ha apuntat que els ajuntaments estan debatent els detalls de l’itinerari en reunions aquesta mateixa setmana i ha coincidit que es tracta d’un projecte com altres d’arreu del país que sota la denominació de «Via Blava», els quals fomenten la mobilitat sostenible i el contacte directe amb l’entorn natural. Per la seva banda, segons ha explicat a Pirineus TV el regidor de Muntanya de Bellver, Joaquim Romero, «és el Camí de Sant Jaume, però hem intentat modificar algun tram que ara passa per zona asfaltada per fer-lo més bonic.

Alhora és una eina per millorar el turisme i perquè la gent del poble estigui més a la zona del riu així com també per la gent de la comarca. És un projecte engrescador, al qual ens agradaria que s’hi sumessin altres municipis de la comarca per fer-lo arribar fins a Llívia». Els ajuntaments compten amb una partida de 300.000 euros per iniciar l’execució del projecte aquest any.