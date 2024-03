La calor fa tancar a l’esquí de fons unes pistes que han pogut obrir quinze dies

La dita popular ho avisa: «La neu del febrer marxa com un gos llebrer».

Així ha estat com les dues nevades que han caigut aquest mes de març, el dies tres i nou, a les pistes d’esquí nòrdic de Cerdanya han estat insuficients per resistir la calor que ha fet després. Tant és així que les dues estacions que pràcticament van estrenar la temporada amb aquestes precipitacions han hagut de tornar a tancar. Les estacions de Lles i Aransa, les dues al municipi de Lles de Cerdanya, han tornat a tancar els circuits perquè ja durant el cap de setmana la neu era molt desfeta. Des de l’entitat Tot Nòrdic que promou l’esquí de fons a les set estacions del país han explicat que «ho tenim tot tancat per l’esquí. No ha aguantat res i no s’hi pot res, de manera que les pistes no s’estan obrint. Tuixent, a l’Alt Urgell, aguantarà fins divendres perquè te la visita d’algun grup però a partir d’ara les estacions tornen a oferir els serveis exclusivament d’ús turístic». El tancament de les pistes per a l’esquí nòrdic ha estat molt sobtat a causa de les altes temperatures que està registrant la Cerdanya aquesta setmana, les quals han instal·lat ja un ambient d’estiu al migdia amb el termòmetre a tocar dels 20 graus. El cap de setmana passat del 16 de març, les estacions de Lles i Aransa van poder oferir circuits d’entre 19 i 25 quilòmetres. Tant és així que aquesta setmana els responsables de les estacions han hagut de restringir els serveis ja als d’excursions i restauració. Les temperatures altes que viu el Pirineu també està afectant les estacions d’esquí alpí, els tècnics de gestió de la neu de les quals fan mans i mànigues per mirar d’allargar la temporada el màxim possible.