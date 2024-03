El Consell cerdà activa un sistema de recollida dels plàstics ramaders

El Consell Comarcal de Cerdanya ha activat un procediment per ajudar els ramaders a recollir i gestionar d’una manera més ecològica els plàstics que utilitzen per conservar les bales de palla dels prats de dall. L’òrgan comarcal s’ha posat en contacte asmb el sector per tal de coordinar una recollida per les explotacions de la vall tenint en compte, alhora, altres materials que també utilitzen en el seu treball diari.

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal conjuntament amb els tècnics dedicats al sector de la ramaderia han llançat una campanya nova gràcies al finançament del ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Es tracta d’una petició llargament reivindicada per alguns ramaders cerdans, que feien mans i mànigues per gestionar el plàstic. La recollida general per part del Consell es produirà a final del mes de maig, per la qual cosa ara des de l’administració comarcal han instat els ramaders a emmagatzemar els plàstics en punts concrets que en faciliti el transport. Alhora, ha demanat al sector que separi els residus en diferents sacs a fi efecte de facilitar-ne la gestió de manera separada. Així, per una banda recollirà els plàstics utilitzats per ensitjar i pel farratge i per l’altra cordills d’embalar, malla i sacs de ràfia. En els últims anys la proliferació de bales de plàstic pels prats de la Cerdanya ha anat en augment substituint el costum tradicional d’emmagatzemar les bales als pallers o fer sitges comunitàries als pobles per, posteriorment, distribuir-los com a aliment al bestiar. L’estalvi en transport i emmagatzematge ha comportat l’auge d’aquest sistema però, alhora, ha derivat en una problemàtica ecològica per a la seva recollida i introducció al procés de reciclatge com la resta del plàstic. En aquest sentit, les piles de plàstic suposaven un entrebanc pels ramaders perquè no hi havia un sistema establert de recollida i tampoc no el podien portar a la deixalleria. El sistema l’utilitzen el 80% de les explotacions ramaderes de la comarca, de manera que beneficiarà a la major part dels professionals. Fins ara cada ramader es desfeia com podia dels plàstics, ja sigui llençant’los als contenidors ordinaris, cremant’los o enterrant’los. Des del sector han apuntat que amb tota probabilitat la ramaderia cerdana te una producció d’aquest residu que s’acosta al centenar de tones a l’any. Alguns municipis de la comarca havien posat en marxa sistemes propis de recollida del plàstic però no ha acabat de funcionar perquè resultava molt costós per als ajuntaments. La sitja feta amb plàstic és també molt pràctic pels ramaders perquè permet fer’lo a l’aire lliure independentment de les condicions meteorològiques.

