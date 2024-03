Puigcerdà reclama al Govern el retorn d’inversions avançades al Poliesportiu

L’Ajuntament de Puigcerdà i el Club Poliesportiu, una de les entitas més grans del municipi per les seves activitats i el moviment social que genera, han fixat una entesa i una xifra pel que fa a les quantitats econòmiques que estan pendents de pagament per part d’Esports de la Generalitat. Es tracta de partides associades a les inversions que s’han fet en els últims anys a les instal·lacions.

En base a aquesta entesa, el consistori ha preparat un dossier pel departament d’Esports que fixa en uns 800.000 euros la xifra que la vila ha de rebre per obres fetes als diversos espais esportius que gestiona el club. En els últims mesos club i Ajuntament han perfilat el conveni per tancar els comptes pendents. El president del Poliesportiu, Joan Barnola, ha explicat que «l’Ajuntament ha fet els tràmits per enllestir-ho; tenim pendent de part d’Esports de cobrar la coberta de la pista de gel, la tanca i unes partides del segon pavelló que vam fer. L’Ajuntament ha preparat la documentació de tot això i l’ha enviat a Esports i ara n’estem pendents». Així, les factures que queden per cobrar corresponen a 600.000 euros de la renovació de la coberta de la pista de gel que es va fer fa dos anys, 200.000 euros de la nova tanca perimetral de la mateixa pista de gel i 200.000 euros d’elements del segon pavelló, cosntruit ja fa més d’una dècada. D’aquests 800.000 euros, el 60% els ha de rebre l’Ajuntament i el 40% el club.

Dissabte institucional

D’altra banda, el Club Poliesportiu ha organitzat per aquest dissabte un dinar per commemorar les cinc dècades de l’impuls del Poliesportiu i la seva bona relació que ha tingut sempre amb l’Ajuntament, segons el president.

En aquesta celebració hi participaran membres del primer consistori amb qui va tenir tractes el club, el qual va tenir Josep Moliner com a primer alcalde. També hi prendran part els batlles que hi hagut fins l’actualitat, és a dir Joan Llombart, Joan Carretero, Joan Planella, Albert Piñeira i Jordi Gassió, segons ha remarcar el mateix Barnola. La trobada institucional comptarà amb una visita a les instal·lacions.