Comença la demolició del colós de ciment que trenca l'horitzó de la Cerdanya

Les obres d’enderroc de l’edifici sanitari conegut com La Perla Cerdana d’Osseja ja deixa entreveure el final d’aquest edifici gegantí que durant mig segle ha estat una de les referències visuals de la Cerdanya.

El gran bloc marró de «la Perla» ha suposat durant més de mig segle una icona de l’urbanisme desproporcionat pels defensors del paisatge a la vall. El seu perfil de colós de formigó vist des de Puigcerdà en direcció al Puigmal ha despertat crítiques pels veïns i visitants de la plana. La construcció de noves infraestructures mèdiques a l’Alta Cerdanya així com també els nous convenis de col·laboració amb la sanitat de Catalunya han fet innecessari l’edifici i ha empès l’estat francès a enderrocar-lo.

La demolició per parts de l’edifici deixa enrere un element urbanístic que ha despertat crítiques des de la seva construcció pel gran impacte visual que suposava, al mig de la plana cerdana molt visible des de Puigcerdà i la resta de l’entorn. Es tracta d’un bloc de 40 metres d’alçada i 130 de llargada que durant cinc dècades ha albergat un centre de salut especialitzat en malalties respiratòries. En les seves etapes daurades va ser el destí de pacients vinguts de tot França que requerien un clima més sec i d’alçada. Va arribar a tenir una capacitat de 300 pacients, tant infants com adults. Ara, el progrés de la ciència mèdica, l’evolució dels serveis sanitaris i raons de seguretat per la presència d’amiant en les estructures han fet innecessari i de risc aquest antic hospital. Des de l’any 2012 l’empresa que en gestiona el serveis mèdics ha anat tancant zones de l’edifici i les ha anat substituint per altres mòduls més petits al mateix entorn del gran bloc. L’edifici és de titularitat compartida: l’estat, el departament dels Pirineus Orientals, la regió d’Occitània i l’Associació Laica per l’Educació, la Formació, la Prevenció i l’Autonomia (Alefpa).

Aprofitament de materials

La demolició de la Perla Cerdana va començar a finals de gener amb unes primeres fases internes consistents en el desmuntatge d’elements arquitectònics. En aquest sentit, el procés es fa per fases amb un desmuntatge que vol respectar l’entorn i reciclar el màxim possible del material metàl·lic extret. Els tècnics encarregats del procés preveuen que l’edifici estigui totalment a terra en les pròximes setmanes per tal de deixar l’espai diàfan a les instal·lacions mèdiques i sociosanitàries que hi quedaran. En les noves instal·lacions, adaptades al paisatge pla d’Osseja i la Cerdanya, s’hi mantindran i renovaran serveis com ara un gimnàs i una piscina que s’obriran a la població de la vall. L’edifici deixarà un entorn obert enmig de la trama urbanística de cases baixes que uneixen els nuclis antics d’Osseja i Palau de Cerdanya, limítrof amb el terme de Puigcerdà.

El bloc de 40 metres d’alçada i 130 de llarg de la Perla fa dos anys, abans de tancar del tot | MIQUEL SPA / Miquel spa. osseja

«És tan gran i tan present que sembla mentida»

La Perla Cerdana es va començar a construir l’any 1953. L’any 1969 en va assumir la gestió la institució francesa Alefpa. En els seus orígens, l’edifici va ser aixecat per a rebre malalts de tuberculosi. Així, l’any 1966 va esdevenir un centre especialitzat en afectacions respiratòries, diabetis i hemofílies, segons el portal especialitzat madeinperpignan. A la dècada dels anys noranta, el centre es va reconvertir en un equipament per a serveis sociosanitaris. En els últims anys, l’obertura d’altres centres mèdics a l’Alt Cerdanya, com ara el Pol Pediàtric d’Err, han posat en qüestió la mateixa existència d’un edifici tan gran. Alhora, el gran bloc no reunia ja els protocols actuals de seguretat i contenia amiant.

Un antic centre creador de feina

La Perla Cerdana, que ha estat una referència mèdica no tan sols a Cerdanya sinó que també al Capcir, Conflent i Rosselló, obrirà una nova etapa com a centre mèdic esportiu. El centre donava feina a més de 400 professionals. Acostat a la tanca perimetral de l’edifici, un veí de la Guingueta observa la demolició i en fa fotografies. Ho fa amb un punt d’incredulitat: «sembla mentida que aquest edifici ja no hi hagi de ser d’aquí a unes setmanes; ha estat sempre molt present i feia que hi hagués sempre nens a la zona. Amb la de centres per a infants que hi havia a la Cerdanya... Cada vegada n’hi ha menys».

Retirada d’amiant i tall de l’estructura metàl·lica

L’enderroc de l’edifici es fa per parts per no alterar l’entorn i per la seguretat de treballadors i veïns. En tenir una estructura metàl·lica, els tècnics han descartat fer voladures i, doncs, unes grans màquines tallen les bigues i pilars que sustentaven les deu plantes. El procés pretén ser sostenible en el sentit que s’aprofitaran bona part dels elements extrets. El mes de setembre ja van iniciar-se els treballs previs amb la retirada de l’amiant que hi havia en alguns elements del complex arquitectònic. Al seu lloc s’hi obrirà una zona verda.