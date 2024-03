Puigcerdà reconeix que els serveis pel Trinxat es contracten sense licitació

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Puigcerdà va assignar, amb contractes menors, la renovació de la decoració de la Festa del Trinxat sense fer-ne licitació prèvia amb concurs obert a diverses empreses.

Segons ha admès el mateix consistori, el nou acord amb una empresa local, Global Events Cerdanya SL, es va fer per un import de 9.474 euros sense un procés públic de licitació seguint la praxi que s’ha fet sempre pels serveis de la festa. En aquest sentit, des de l’equip de govern de Junts per Puigcerdà i Futur per Puigcerdà han anunciat que han començat a treballar en els canvis interns en l’organització de la pròxima Festa del Trinxat per tal que tots els serveis que s’hi contractin es facin mitjançant concurs de licitació. Així, el consistori ha detallat que l’import per la renovació de la decoració ha inclòs en aquesta edició, celebrada a final de febrer, les següents partides: globus per la decoració, 630 euros; estructures de senyalització, 150 euros; decoració sobre els arcs de llum, 250 euros; mil obsequis, entre els quals imants, bosses i la seva preparació, 2.800 euros; 20 làmpades de sostre, amb un ús per a quinze anys, 4.000 euros.

«Millorarem els processos»

Des de l’equip de govern han manifestat que «cap dels serveis de la Festa del Trinxat està licitat, i conscients que aquesta praxi no és correcta, aquest Govern ja ha iniciat els tràmits per a la licitació de la Festa del Trinxat del 2025 i ha pres mesures per millorar els processos de contractació. Abans que acabi la legislatura, el Govern de l’Ajuntament de Puigcerdà vol tenir els contractes municipals adjudicats correctament».