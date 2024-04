Les estacions d'esquí i muntanya d'FGC encaren la darrera setmana de temporada 'amb molt bones condicions'

Aquesta Setmana Santa pràcticament ha precipitat a diari a La Molina, amb uns gruixos acumulats de neu nova d'uns 20 cm. L’estació ha estat en funcionament diàriament, tot i la difícil meteorologia, amb les zones Central, Baixa i de Torrent obertes amb bones condicions de neu i el Telecabina Cadí-Moixeró per a ús turístic. S’han disputat quatre curses socials, la VIII Gimcana Ous per Pasqua, sessió de DJ a la terrassa de Costa Rasa i la VIII TriSnow que combina Running, MTB i Skimo.

El proper cap de setmana, 6 i 7 d’abril, l'estació tindrà obertes tota la zona Central hi està previst celebrar els Campionats de Catalunya Absoluts FIS d'esquí alpí, que són també el 1er. Memorial Lluís Breitfuss. En les modalitats de eslàlom i gegant està previst que es disputin als estadis de Solell i Els Plans, a la zona de Torrent Negre.

Destacar que en una temporada meteorològicament complicada com aquesta s’han pogut realitzar la pràctica totalitat dels esdeveniments previstos a La Molina i s'ha acabat aquesta Setmana Santa amb una estampa hivernal.

De dissabte 23 de març i fins a dilluns 1 d’abril, La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll han protagonitzat una Setmana Santa d’esquí, surf de neu i activitats de muntanya sota una meteorologia molt canviant i oferint un ampli ventall d’esdeveniments esportius i lúdics.

L’estació més afavorida per les nevades ha estat Boí Taüll, que ha vist precipitar de manera ininterrompuda des del 26 de març fins a l’1 d’abril, acumulant fins a 125 cm i acabant aquestes vacances amb uns gruixos a pistes de 120 cm a cotes baixes i de 260 cm a les altes. De fet, els tècnics de l’estació de l’Alta Ribagorça informen que la suma de nevades aquest hivern 23-24 arriba als espectaculars 415 cm.

En aquest context, els responsables de l’estació ribagorçana han decidit reobrir el cap de setmana del 13 i 14 d'abril i totes les persones usuàries que disposin de forfets de temporada d’altres estacions del grup FGC Turisme podran esquiar-hi presentant el seu abonament.

Pel que fa al Pallars, destacar la bona afluència de visitants i la molt bona ocupació hotelera gràcies a que les estacions d'Espot i Port Ainé estaven obertes i a la tirada, ja en aquestes èpoques de primavera, del Parc Natural de l'Alt Pirineu i del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Com a exemple, l'Hotel Port Ainé 2000, peu de pistes de l'estació de Rialp, que ha estat al 100% d'ocupació tota la setmana.

Les darreres nevades han acabat deixant fins a màxims de 60 cm a Port Ainé i 70 cm a Espot de neu acumulada. Amb aquestes bones condicions s'acabarà la temporada el 7 d'abril, amb molta neu i gairebé el 100% dels dominis esquiables oberts. Aquest darrer cap de setmana es farà la cursa popular del Gall Fer a Port Ainé dissabte 6 i diumenge 7 a Espot la cursa popular Tamarro Race.

Després de dues temporades sense esquiar per Setmana Santa, aquesta temporada Vallter ha tingut molt bones condicions de neu. Les nevades d’aquests dies ens han deixat gairebé 40 cm i l’acumulació de neu ha permès obrir les zones del Bac i ampliar la zona del Clot, oferint condicions d’hivern el que ha afavorit en més d’un 90%l’ocupació a la Vall de Camprodon i el Ripollès. S’ha celebrat la Cursa social de l’Esquí Club Camprodon i la Cursa Vallter, tallers infantils i la Festa de la primavera.

Les bones condicions de neu de què gaudeix l’estació del Ripollès actualment permeten allargar la temporada fins al pròxim dia 7 d’abril. Per aquesta propera setmana es preveuen diferents promocions, com els descomptes exclusius per estudiants, autònoms o per a tots aquells que viuen o treballen al Ripollès o les ofertes especials al restaurant i a la Foodtruck per gaudir dels productes de proximitat. I pel darrer cap de setmana de temporada, els dies 6 i 7 d’abril hi haurà animacions musicals en els diferents espais de l'estació a més d’activitats infantils i familiars.

Vall de Núria ha donat per acabada la seva temporada de neu el diumenge 31 de març, tot i que el Cremallera i la resta de serveis turístics de l’estació no s’aturen i estaran plenament operatius més enllà d’aquella data. Les propostes més destacades de l’estació de muntanya també situada el Ripollès són el Telefèric, el Parc Lúdic, els espais expositius i les rutes de senderisme pels voltants del Santuari i en ple Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Amb tot, el Cremallera de Núria, l'únic mitjà per accedir a l'estació de muntanya, circula diàriament i de manera ininterrompuda durant tot l'any.

Així doncs, un any més les estacions d’FGC Turisme han contribuït a generar visites, ocupació i dinamisme a les comarques de muntanya.