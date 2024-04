Cinc requisits perquè el sector privat es promogui amb el parc

La Carta Europea de Turisme Sostenible parteix del fet que els parcs «tenen l’oportunitat i la possibilitat d’exercir de catalitzadors per aconseguir la sostenibilitat i canvis en l’estil de vida a nivell tan local com a regional i nacional». Els requisits per a les empreses perquè puguin entrar al projecte són cinc: donar prioritat a la protecció; contribuir al desenvolupament sostenible; involucrar totes les parts interessades; planificar el turisme sostenible d’una manera efectiva; i perseguir la millora contínua. Aquests són els cinc principis «que regeixen la manera en què es fomenta i es gestiona el turisme en la destinació sostenible», tal com estipulen les bases del projecte, els quals coincideixen amb les directrius internacionals sobre Diversitat Biològica i Desenvolupament del Turisme.

Una vegada el Parc del Cadí hagi completat la segona fase amb les empreses del territori, completarà el procés d’execució de la Carta Europea amb la posada en marxa de la tercera i última fase. Aquesta etapa final «es dirigeix a les agències de viatges i operadors turístics que portin visitants als espais naturals protegits i que desitgin contribuir al foment sostenible de la destinació», segons especifica el pla de treball del mateix parc i l’organisme continental Europarc.