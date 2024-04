Nou espais naturals del país s’han adherit a la Carta Europea de sostenibilitat

El procés que ha engegat ara el Parc del Cadí ja l’han fet anteriorment altres parcs del país que han obtingut abans la Carta Europa de Turisme Sostenible. Es tracta, del parc natural del Delta de l’Ebre, el parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el parc natural de la Serra del Montsant, el parc natural de Cap de Creus, el parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el parc natural dels Ports i el parc natural de l’Alt Pirineu. Els gestors dels espais naturals d’aquests territoris organitzen periòdicament activitats i formació amb les empreses per tal de mantenir el compromís vers la sostenibilitat per part tant de l’administració com de les companyies privades.

En el cas del Delta de l’Ebre, va iniciar la segona fase de la CETS l’any 2008. Dos anys després el departament de Medi Ambient i Europarc van acreditar 20 empreses adherides que compleixen un pla de treball de 30 accions. Tres anys després, dinou d’aquestes vint empreses van renovar el seu compromís i un any després s’hi van sumar vuit empreses més. Actualment, el Parc del Delta de l’Ebre compta amb la participació de vint empreses d’allotjament, sis de serveis i una de restauració.