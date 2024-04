L’esquí nòrdic regala l’abonament de l’any que ve a qui tingui l’actual

Els aficionats a l’esquí de fons que van comprar el forfet de temporada per aquest hivern 2023 2024 podran esquiar de franc tota la pròxima campanya, la 2024 2025.

La Mancomunitat de Promoció de l’Esquí Nòrdic que aplega les set estacions de fons del país han decidit compensar als abonats la pràcticament nul·la temporada d’aquest hivern i premiar-ne la fidelitat fent vàlid el mateix forfet la pròxima campanya. Es tracta d’una mesura excepcional que neix del fet que en aquesta temporada moltes estacions pràcticament han pogut bones condicions per a l’esquí dues setmanes. És el cas de les cerdanes de Lles i Aransa. En el cas de Guils Fontanera la situació encara ha estat pitjor perquè un conflicte laboral amb la gestió municipal va precipitar-ne el tancament. Així, des de Tot Nòrdic han apuntat que «a causa d’un hivern en què la neu ha arribat massa tard i, malgrat l’esforç de les estacions per mantenir les zones innivades en bones condicions, aquestes han estat insuficients per esquiar la major part de la temporada, les estacions valoren la fidelitat dels compradors del forfet de temporada i proposen la següent compensació: el forfet de temporada 23/24 serà vàlid per anar a les estacions d’esquí nòrdic de la Mancomunitat la temporada 24/25».

La mesura inclou variants pels que aprofiten més els set dies d’esquí alpí gratuït, a les set estacions de la Generalitat, que inclou cada any el forfet de temporada d’esquí de fons. Així, la gratuïtat del forfet de temporada no inclourà aquests dies de regal, amb els quals es pot esquiar per exemple a la Molina. Tot Nòrdic suggereix en aquests casos un descompte del 40% del forfet de l’any que ve als tenidors del d’aquesta temporada que vulguin beneficiar-se dels dies d’esquí alpí de regal, sempre que el compri abans del 27 d’octubre. Els preus del forfet d’aquesta temporada han estat de 160 euros el de tarifa estàndard, amb esquí i raquetes de neu, i 80 euros per la tarifa reduïda d’infants fins a dotze anys i adults majors de 65. L’esquí de fons te anualment al voltant del miler d’abonats de temporada.