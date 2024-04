Una nena cau del cotxe en marxa per la finestra a Bellver de Cerdanya

Una nena de dos anys i mig va caure del cotxe en marxa per la finestra a la carretera N-260, al terme de Bellver de Cerdanya. La menor va resultar ferida lleu arran de l'accident, que va tenir lloc el dijous de la setmana passada, i els Mossos han denunciat la seva mare, que conduïa el vehicle, per no dur-la lligada amb el sistema de retenció infantil.

L'accident va tenir lloc al trencall per anar als pobles d'Ordèn i Talltendre, quan la nena va treure el cap per la finestra, es va precipitar fora del vehicle i va caure a l'asfalt. La caiguda va deixar ferida lleu la menor, que posteriorment va estar 24 hores en observació per descartar qualsevol lesió greu.

La conductora del vehicle, la mare, ha estat denunciada pels Mossos d'Esquadra per via penal per imprudència greu i per via administrativa per no fer ús del sistema de retenció infantil. Per normativa, els menors amb una alçada igual o inferior a 135 cm han d’ocupar obligatòriament els seients del darrere i han d’utilitzar sempre un sistema de retenció infantil adaptat a la seva talla i pes.

Els Mossos d'Esquadra recorden que l'ús adequat dels sistemes de retenció infantil redueix fins en un 75% les lesions en cas d’accident. "Tan important és portar el sistema de retenció infantil com utilitzar-lo", adverteixen els Mossos en un vídeo publicat a la xarxa X (abans Twitter) que mostra la caiguda de la menor des de la finestra del vehicle.

D'altra banda, ofereixen alguns consells com assegurar-se que el sistema està ben ancorat al vehicle i que el nen està ben col·locat, adaptar el sistema al creixement progressiu del menor, instal·lar el sistema a la part central dels seients de darrere per evitar els efectes d'un impacte lateral o frontolateral i comprovar que el sistema està homologat.

