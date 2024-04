Admesa una querella per acusar la mestra de Bellver de fer rentar la boca amb sabó a alumnes

El jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) ha admès a tràmit la querella per prevaricació i calúmnies presentada per la mestra de Bellver de Cerdanya contra la directora del col·legi on treballa i el marit d'una altra docent, que la van acusar d'"haver netejat la boca amb sabó" a dos alumnes.

La querella s'ha presentat contra la directora del CEIP Mare de Déu de Talló de Bellver de Cerdanya (Cerdanya), per prevaricació administrativa, i contra el marit d'una altra professora, companya de feina, per incitació al delicte de prevaricació i per calúmnies. La querella, a la qual ha tingut accés EFE, també apunta la Generalitat de Catalunya com a part civil responsable del presumpte delicte de prevaricació.

Segons l'advocat Luis López, soci del despatx Sammos Legal que ha presentat la querella, els fets denunciats van passar el maig del 2023, quan la querellant impartia classes d'anglès al col·legi i una de les alumnes es va queixar pel comentari molt groller d'un company. La professora, explica el lletrat, li va dir al menor: "No m'ho puc creure, hauries de rentar-te la boca amb sabó" i li va exigir que demanés perdó públic a la seva companya. L'incident es va repetir a continuació amb un altre company de classe.

Des de la direcció del centre es va qualificar com a "molt greu" l'expressió utilitzada per la mestra i la va obligar a reunir-se i a demanar perdó a les famílies dels dos nens, donant per cert que havia dut a la pràctica l'acció de rentar la boca amb sabó dels alumnes. Segons l'advocat, les famílies van entendre la gravetat del comentari dels seus fills i van acceptar com a normal la reprimenda verbal de la mestra. No obstant, segons la querella, la directora i el marit d'una companya de feina de la professora van provocar que les famílies canviessin d'opinió i manifestessin el seu malestar per la reprimenda i també van aconseguir que altres alumnes acusessin la professora per un suposat malestar a la classe.

Per tota aquesta situació, la directora va convocar la inspecció educativa i es va incoar un expedient per una falta lleu a la docent.

L'incident es va prolongar amb la informació que el marit de la companya va facilitar a l'associació de pares i amb publicacions a les xarxes socials i alguns mitjans de comunicació.

"No hi ha cap dubte que la directora del centre va posar de manifest en totes les seves actuacions, de forma grollera, una voluntat inequívoca de sancionar la querellant apartant-se clamorosament dels tràmits que regeixen el procediment administratiu sancionador, sense respectar el dret a la presumpció d'innocència ni practicar les proves conduents de manera adequada, traslladant a la sancionada el caràcter molt greu dels seus fets, per després imposar-li una amonestació per falta lleu", sosté l'escrit de la querella.