Veïns de Bolvir denuncien la llicència de la casa nova de l’alcalde Isidre Chia

Un dictamen pericial sobre l’habitatge i les obres apunta que «pel que fa a la pèrgola i els porxos autoritzats al ‘projecte de restauració voluntària de la legalitat urbanística’, es pot confirmar que: La pèrgola ha estat integrada a l’habitatge i no constitueix un element exterior de l’habitatge sinó part interior d’aquest; Els porxos 3, 4 i 5 també han estat tancats i integrats a l’habitatge, essent elements interiors i no exteriors d’aquest; Les superfícies de la pèrgola i dels porxos 3, 4 i 5 s’han de computar a efectes tant d’ocupació com d’edificabilitat... Hi ha un excés d’ocupació d’uns 114 metres quadrats, un excés d’edificabilitat d’uns 205 metes quadrats de sostre... Aquest excés és causat per l’incorrecte càlcul de les superfícies construïdes, i també pel tancament de porxos i pèrgola incorporat a l’interior».