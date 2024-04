La Cerdanya insta el Govern a limitar-hi els camps solars

El Consell d’Alcaldes de Cerdanya ha aprovat una moció en la qual insta la Generalitat a refusar un projecte de creació d’un camp de plaques fotovoltaiques al terme municipal de Das.

L’òrgan de reunió dels disset batlles, depenent del Consell Comarcal, ha demanat el Govern que tingui en compte els criteris d’impacte visual sobre la plana cerdana i la conservació dels seus usos tradicionals ramaders tot apostant pel desenvolupament de les energies netes des de l’anàlisi i l’equilibri. La moció apunta que «es qüestiona la coherència i la compatibilitat de les instal·lacions de camps de plaques fotovoltaiques amb el planejament territorial de la zona dels Pirineus i, en concret, de la plana interior de la Cerdanya. Cal tenir en compte les qualificacions de protecció territorial previstes en el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. El Pla classifica com a zona de protecció territorial tota la zona de la plana de la Cerdanya i detalla que és necessari reservar i protegir el potencial agrícola d’aquesta àrea, minimitzant la instal·lació d’infraestructures destinades a altres usos, com per exemple l’industrial».

La moció aprovada arriba en el transcurs de la tramitació per part de la Generalitat de l’autorització d’una planta fotovoltaica a Das de 2,5 MW de potència, amb una superfície de 2,44 ha que, segons han explicat des del Consell, estarà destinada «a la venda de tota l’energia produïda, sense revertir en benefici al territori, i sense possibles alternatives de diferents condicions de localització contemplades».

El Consell d’Alcaldes remarca que «el projecte podria saturar la línia que va des de Martinet fins a l’estació transformadora d’Alp, amb la línia aèria de MT Cabiscol (25 kV), impossibilitant la implantació d’altres plantes solars que puguin representar un benefici comarcal» i demana al departament d’Acció Climàtica que «abans d’aprovar cap projecte que no respongui a una planificació regulada i consensuada pel territori, és necessari l’aprovació, en l’àmbit comarcal, d’una moratòria de llicències per a la implantació de parcs solars o eòlics en SNU, (sòl no urbanitzable).