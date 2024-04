La Diputació obrirà a Bellver una oficina de suport empresarial

L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i la Diputació han signat un acord de col·laboració per establir al municipi un punt de suport als empresaris dins de la Xarxa Global de Lleida.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú i el coordinador general de l’òrgan provincial, Ferran de Noguera s’han reunit amb l’alcaldessa de Bellver, Laia Serra, amb l’objectiu de crear un nou Punt d’Atenció Globalleida per atendre les necessitats del teixit empresarial de la comarca, segons ha explicat la mateixa Diputació.

Així, el Patronat de Promoció Econòmica i l’Ajuntament de Bellver s’han compromès a crear, amb la col·laboració del Consell Comarcal de Cerdanya, un nou Punt d’Atenció Globalleida partir del fet que «la Diputació i l’Ajuntament comparteixen la necessitat de disposar d’un espai per atendre les necessitats dels nous emprenedors i empresaris de la Cerdanya, així com de disposar de la cartera de serveis que del Patronat». En aquest sentit, Verdú ha recordat que «ja s’han desplegat un total de 14 Punts d’Atenció Globalleida a 12 comarques de la demarcació. Hi ha un Punt per comarca, a excepció del Segrià, on n’hi ha tres a la ciutat de Lleida». Verdú ha emfatitzat que es tracta d’una xarxa que suma un total de 101 espais per allotjar empreses en 4.053,29 metres quadrats en 31 espais de coworking que ocupen 204,17 metes quadrats, 25 sales de formació en 1.715,99 metres quadrats i 35 despatxos dedicats a l’assessorament amb 522 metres quadrats per a aquesta funció.

La cartera de serveis de Globalleida va adreçada als emprenedors i empreses, als ens locals, la comunitat educativa i la ciutadania en general. Com a exemple d’aquests serveis, la Diputació ha assenyalat l’empresa La Filla de Moctezuma SL, que va participar en el programa Impulsa’t, amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica. L’empresa ha començat a vendre cervesa artesana creada al territori a escala comarcal i també a Bèlgica. Per l’elaboració d’aquesta cervesa, l’empresa utilitza aigua d’una font local i energies netes.