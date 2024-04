Masella tanca temporada amb baixada d'esquiadors i d'ocupació hotelera a peu de pistes

Les pistes de Masella han arribat a final de temporada, aquest diumenge, en condicions esquiables, però la variabilitat meteorològica ha contribuït a reduir la quantitat de persones que s'han decidit a posar-se uns esquís. El nombre d’esquiadors ha baixat un 21%, respecte a la temporada 2022-2023, però malgrat tot fonts de l'empresa consideren que "ha sigut una temporada satisfactòria, en què s’ha pogut garantir la pràctica de l’esquí per bé que les nevades han sigut irregulars i les temperatures suaus". Les empreses cada dia han de fer més inversions per garantir la qualitat i la quantitat de neu. "En aquest sentit -afegeixen les mateixes fonts-, corroborem, una temporada més, que les inversions estratègiques en la xarxa de la neu i preparat de pistes són claus per garantir la neu".

Pel que fa a l'ocupació hotelera, en els allotjaments a peu de pistes del grup de Masella, hi ha hagut un decrement del 7%. La direcció de Masella veu que "els esquiadors d’estada (familiars i escolars), estan molt consolidats en particular dels mercats nacionals (Madrid i llevant peninsular) i internacionals (França i Regne Unit), amb un nivell de fidelització molt alt en el destí turístic, mentre que l’esquiador de dia particular, que és més impulsiu per l’efecte crida de les nevades, ha experimentat una davallada més important". També els esquiadors de clubs han mostrat la fidelització a l’estació "amb una excel·lent afluència a través dels grups de lleure, tecnificació i competició que organitzen els mateixos clubs".

"Amb tot, l’esquí a la comarca a la Cerdanya continua essent un motor econòmic molt important, amb un retorn molt clar generant prosperitat i ocupació directa, indirecta i induïda", assenyalen les mateixes fonts.

La temporada va arrencar el 5 de desembre, vigília del Pont de la Puríssima, ja amb tot el desnivell esquiable obert des del cim de la Tosa-2535 m fins al Pla de Masella-1600 m, amb els eixos bàsics de l’estació en funcionament. I, malgrat la manca de neu generalitzada a tots els Pirineus, Masella va oferir una de les ofertes esquiables més importants de península Ibèrica durant el primer pont festiu de la temporada.

Durant les festes de Nadal l’afluència d’esquiadors a pistes "va ser correcta". Els mesos de gener i febrer, "la neu natural va ser escassa, però gràcies a la moderna xarxa de la neu de l’estació es va poder garantir sempre la pràctica de l’esquí", assenyalen fonts de l'estació, que també indiquen que "el contrapunt del temps sec és que els dies assolellats i la suavitat tèrmica, especialment dels migdies, van sovintejar, fent que tant les pistes com les terrasses de l’estació fossin molt concorregudes durant tots els caps de setmana dels mesos centrals de l’hivern. Durant aquest període van ser especialment excel·lents d’afluència els dies de Carnaval de finals de febrer, en què les vacances escolars (amb un pont entre 3 i 4 dies) va fer que l’assistència de famílies fos molt important".

El mes de març la neu ha fet acte de presència a Masella, amb nevades iguals o superiors a la mitjana climàtica. Les condicions del temps favorables han fet que el nombre d’esquiadors a pistes fos molt bo durant les tres primeres setmanes del mes. Enguany la Setmana Santa, que ha caigut aviat en el calendari, ha tingut una presència d’esquiadors correcta. És important destacar, segons l'estació, que el primer mes de primavera, que hem tingut les dues nevades més rellevants de la temporada; en concret els dies 9 (45 cm de neu nova a 2500 m) i 31 (30 cm de neu nova a 2500 m) de març en què la neu va fer acte de presència a totes les cotes del domini esquiable, amb gruixos de neu nova importants.

El millor dia, a l'abril

El primer d’abril, Dilluns de Pasqua, "va ser el millor dia de la temporada, amb cel blau, vent en calma i més de 30 cm de neu nova gràcies a la nevada de la vigília", han explicat fonts de l'empresa. "Aquestes bones condicions van tenir continuïtat durant la resta de la setmana, per bé que la suavitat tèrmica va fer que la recta final de la temporada la neu ja estigués molt transformada. La neu transformada i els esquiadors també: per a les últimes baixades els esquiadors van organitzar una baixada en banyador.

Com ja és habitual, hi ha hagut esquí Nocturn. La temporada es va inaugurar dijous, 21 de desembre, i va finalitzar el dissabte, dia 2 de març, obrint amb totes les nits previstes dins d’aquest període. El grau de satisfacció dels esquiadors que esquien de nit es tradueix amb una bona acceptació del producte, fet que ens corrobora que l’esquí dels vespres de Masella és un producte ben consolidat.

Esdeveniments de la temporada:

Curses d’esquí: 20 entre curses socials de clubs, proves molt consolidades (Cargol de Neu del CANM-C, Picarol de Neu -Trofeu CET, etc.) i d’altres que organitza l’estació (cursa abonaments de temporada, etc.).

Festes amb música en directe: Tots els dissabtes i alguns festius de Nadal, amb DJ en directe a l’espai Möod Masella. I, també, 3 festes “Flaixbac” amb el DJ Carles Pérez i el Gran German organitzades per Mercedes Benz Movento Stern i Masella.

Esdeveniments dels patrocinadors de l’estació molt concorreguts, amb elevada afluència de públic: Amb Test Drive (Mercedes Benz Movento Stern), esdeveniments de Caixa Bank Xperience i Caser Seguros – Grupo Helvetia, amb el Meet & Greet amb Quim Salarich, entre d’altres activitats.

Baixades de torxes: de clubs d’esquí, grups familiar i la de Reis amb més de 2000 assistents de públic.

Programes de ràdio en directe: 2 (El Matí i la Mare que el va Parir de Ràdio Flaixbac amb el patrocini Caser Seguros – Grupo Helvetia i el Patronat de Turisme de Costa Brava-Pirineu de Girona).

Altres esdeveniments esportius: I Spinning d’Altitud, I Combi Alpine Esquí + Patins “online”, etc.

Formació: 4 cursos de medicina de muntanya destacant, entre d’altres, el reconegut Curs Internacional de Medicina de Muntanya.

Masella, aquesta primavera i estiu, continua activa amb les múltiples activitats que s’organitzen des de l’Alp Hotel, els Apartaments Masella 1600 m i l’Abrigall Hostel, els allotjaments a peu de pistes de l’estació d’esquí i muntanya de Masella, que són camp base perfecte d’una muntanya i una comarca de múltiple possibilitats esportives, d’oci i culturals. A la vegada que us recordem que el Bar-Restaurant de Coma Oriola obrirà durant aquesta primavera-estiu.