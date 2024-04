La Cerdanya inclourà el plàstic de la ramaderia a la recollida de residus

El Consell Comarcal de Cerdanya incorporarà l’any que ve la recollida selectiva de plàstics ramaders com una secció més en la gestió de les deixalles dels disset municipis.

De moment tan sols quatre ramaders dels prop de dos-cents que hi ha a la comarca s’han interessat pel sistema, per la qual cosa el Consell ha fet una crida a implicar-s’hi. Amb tot, els portaveus del sector ramader apunten que la mesura beneficiarà el 100% de les granges i que ara totes estan preparant la logística per la primera recollida.

La recollida d’aquests plàstics, que suposen tones de residus en el còmput anual, s’activarà en fase pilot i subvencionada el mes que ve per, després, executar-se ja de manera fixa amb una fórmula de pagament que encara s’ha de concretar. En aquesta nova fase, el ramader n’haurà d’assumir una càrrega econòmica. En l’arrencada, el servei compta amb una subvenció del Govern de l’estat i per als anys pròxims, el servei podria beneficiar-se d’alguna altra ajuda, extrem que encara no està confirmat. Així, a final del mes de maig un vehicle recorrerà totes les granges de la Cerdanya per emportar-se’n el plàstic d’embalar. El Consell està en fase d’adjudicació del servei i calcula que a final de mes ja el tindrà licitat. Actualment cada ramader gestiona com pot els seus plàstics, de manera que n’hi ha qui els llença als contenidors d’envasos dels pobles, n’hi ha qui els crema i fins i tot qui els enterra. Per aquest motiu, l’activació d’aquest sistema de recollida ha estat molt ben acollida pel sector, el qual estima que a la comarca cada any se superen el centenar de tones de plàstic. En aquest sentit, una explotació d’uns cent caps de bestiar pot requerir durant les setmanes d’estiu, que és quan es fan les dues o tres collites a la vall, unes vuit bales de plàstic.

Representants del sector ramader de Cerdanya, que es troba en una fase de renovació en l’organització sindical, han explicat que la pràctica totalitat de les prop de 200 explotacions ramaders utilitzen aquests plàstics perquè resulten més pràctics que els mètodes tradicionals. Així, la proliferació de bales de plàstic ha anat substituint l’emmagatzematge de les bales als pallers o en sitges comunitàries als pobles.