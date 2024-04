La societat civil cerdana se suma al rebuig del camp de plaques solars de Das

La mobilització conjunta dels alcaldes i les entitats ecologistes i culturals parteix del fet que el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està tramitant l’autorització per a la sol·licitud d’implantació d’una planta fotovoltaica al municipi de Das. Es tracta d’una planta de 2,5 MW de potència, amb una superfície de 2,44 hectàrees que segons afirmen des del Consell Comarcal i les mateixes entitats estarà destinada a la venda de tota l’energia produïda. Aquest fet també ha generat rebuig a la comarca per no revertir-hi beneficis.